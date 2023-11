KLJ Gits organiseert Warme Koekenverkoop

Naar jaarlijkse traditie start in december De Warmste Week. KLJ Gits wil ook graag een steentje bijdragen en daarom organiseert de jeugdbeweging opnieuw een Warme Koekenverkoop.

“Dit jaar hebben we opnieuw een samenwerking met Jules Destrooper en verkopen we ook de Chocotoffs van Côte d’Or. De verkoop werd gelanceerd op 1 november en loopt tot en met 9 december. De opbrengst gaat integraal naar De Warmste Week, die dit jaar als thema Opgroeien zonder zorgen heeft. Vorig jaar mochten we maar liefst 220 pakketten verkopen en dit jaar willen we graag de kaap van 250 bereiken.”

“Het is een ideaal geschenk om met de feestdagen onder de kerstboom te leggen”, aldus Luna Desmet en Arne Vandycke van KLJ Gits.

Warmste Café

“Op woensdag 27 december richten we op domein ‘t Chringhene het Warmste Café in, waar iedereen welkom is voor een warme chocomelk of een frisse pint. Vanaf 17 uur is iedereen welkom en ook de bestelde pakketten zijn af te halen. We leveren ook aan huis mits een bijdrage van 1 euro.”

