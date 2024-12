Klimteam van brandweer houdt oefening in ziekenhuis en deelt aan jonge patiëntjes geschenkjes uit door het raam

En dan hangt er plots een kerstman voor je ziekenhuisraam. Het klimteam van brandweerzone Fluvia combineerde een oefening bij het ziekenhuis van Waregem met een leuke verrassing voor de kinderafdeling. Verkleed als kerstman daalden ze af langs de muur om de zieke kinderen door het raam een geschenkje te geven. “Ik denk niet dat ik het snel zal vergeten”, zegt Mali (13) die net jarig was.

Op 12 december organiseerde het klimteam met Risc-it-all een benefietfeestje in Kortrijk. De opbrengst gebruikte de brandweer om het nuttige aan het aangename te koppelen en tijdens een klimoefening de kinderafdeling van het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis van Waregem te verrassen.

“We doen sowieso drie oefeningen per maand en proberen dat altijd op externe locaties en in realistische situaties te doen”, zegt teamchef van het klimteam, Pieter Bossuyt. “Het idee om zo’n oefening te koppelen aan een goed doel is stilaan gerijpt. Uiteindelijk hebben we beslist om hier in het ziekenhuis een afdaling te doen, verkleed als kerstman, en de kinderen een hart onder de riem te steken met een knuffelbeer en een zakje snoep. Het was een geslaagde oefening zonder veiligheidsincidenten, behalve een paar valse baarden die in het touwwerk draaiden.”

Vanop de bovenste verdieping maakten de kerstmannen zich vast met een kabel om zich dan langs de buitenkant van het gebouw te laten zakken tot het raam eronder. In totaal kregen twaalf kinderen op die manier een cadeautje van de brandweerman. “Het was een toffe verrassing”, zegt Jetske Demortier, mama van de driejarige Victor.

Verjaardag

Voor Mali uit Waregem was het cadeautje extra toepasselijk: ze vierde net haar dertiende verjaardag. “Ze hadden me op voorhand wel iets verteld maar ik was toch geschrokken toen plots iemand voor mijn raam hing, het leek een beetje gevaarlijk. Maar ik vond het een goed idee van de brandweer. Ik voel me nog niet te oud voor een teddybeer, ik ben er heel blij mee.”

“Het was een goede oefening voor de brandweer en tegelijk is het niet slecht dat hier eens geoefend wordt”, zegt Ann-Sophie Neirynck, communicatieverantwoordelijke van het ziekenhuis. “Je weet nooit dat er iets gebeurd. Voor de kindjes was het uiteraard een superleuke actie. Dit is geen leuke periode om in het ziekenhuis te liggen en dan is een beetje afleiding altijd welkom.”