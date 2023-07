Kleine Dennen opent haar nieuw gebouw in Knokke-Heist

Burgemeester De Groote: “Respect!”

“Als burgemeester voel ik me bijzonder gelukkig om present te zijn op de officiële opening van de nieuwe infrastructuur van Kleine Dennen”, aldus burgemeester Piet De Groote. “Het oude gebouw waar de jongeren tot voor kort verbleven, dateert van 1920 en ondanks de aanbouw van diverse delen voldeed het niet langer aan de huidige noden van de jongeren en werking die de vzw De Patio voor ogen heeft.”

“Omdat een grondige renovatie van het oorspronkelijke pand niet mogelijk bleek, opteerde de directie voor een nieuwbouw. Op 21 augustus 2020 werd door het college van burgemeester en schepenen hiervoor een omgevingsvergunning verleend. Deze kwam tot stand na een aangename en vlotte samenwerking van het bestuur en onze dienst Stedenbouw met de architect en de bouwheer.”

“Op 19 mei 2021 had ik ook het genoegen om de eerstesteenlegging bij te wonen. In dit nieuwe energiezuinige, veilige en moderne complex dat toch ook voldoende huiselijkheid en cosyness uitstraalt, kunnen onze jonge verblijfsgasten in twee leefgroepen comfortabel samenleven in de gemeenschappelijke ruimten of zich ook in alle sereniteit en discretie terugtrekken op hun eigen kamer om optimaal tot rust te komen.”

Directie en medewerkers van Kleine Dennen stonden er gelukkig niet alleen voor. Het voormalige eerste Genie in het Duitse Westhoven en later het 11de Geniebataljon in Burcht en heel wat plaatselijke serviceclubs hebben de voorbije decennia ervoor gezorgd dat er extra financiële middelen voor handen waren om de sporen te vernieuwen.”

“Ook het gemeentebestuur leverde de nodige logistieke injecties. Zo is Kleine Dennen één van onze sociale partners binnen de gemeentelijke vrijwilligerswerking. Wij ondersteunen volop hun vrijwilligersbeleid en vacatures voor vrijwilligers via onze dienst Sociaal Cultureel Werk. Het Cultuurcentrum organiseerde samen met Inge Dobbelaere van Milo ook een artistieke productie waarbij twee kinderen van Kleine Dennen meegespeeld hebben in deze musical.”

“Naast dit sociaal-artistiek project, ondersteund door het Cultuurcentrum, worden de jongeren van de Kleine Dennen ook regelmatig uitgenodigd voor een gratis familievoorstelling of kunnen ze zich uitleven aan boeiende en avontuurlijke activiteiten georganiseerd door onze dienst Jeugd.”

“Ik ben dan ook overtuigd dat Kleine Dennen nog een mooie toekomst tegemoet gaat. Ik wens directeur Veronique Vergucht en coördinator en duivelinnetje-doet-al Mieke Reubens en heel hun enthousiaste crew proficiat met deze prachtige nieuwe realisatie. Bedankt voor het waardevolle werk dat jullie 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 blijven leveren ten behoeve van kinderen en jongeren die vaak in een zeer moeilijke situatie zijn beland en weer hoopvolle perspectieven aangereikt krijgen. Beste medewerkers van Kleine Dennen, uit de grond van mijn hart: RESPECT!”