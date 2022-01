Klas- en schoolgenootjes eren veel te vroeg overleden Lisa (10) op haar verjaardag: “We blazen kusjes naar de hemel”

Kippenvel. Een ander woord is er niet voor het eerbetoon die de leerlingen en leerkrachten van de VBS Sint-Michiel woensdagochtend brachten aan het huis van de veel te vroeg overleden Lisa Ampe. Het meisje van tien overleed vier maanden geleden na een ongelijke strijd tegen botkanker. “De bellen die we samen hebben geblazen, staan voor de kusjes die we naar de hemel sturen”, aldus directeur Ilse Desmet.

Van het eerste tot en met zesde leerjaar. Alle leerlingen van de VBS Sint-Michiel verzamelden woensdagochtend vroeg bij de thuis van Lisa Ampe. Het meisje van tien overleed eind september vorig jaar na een zware, ongelijke strijd tegen botkanker. “Vandaag had Lisa haar elfde verjaardag moeten vieren”, schetst Ilse Desmet, directeur van de VBS Sint-Michiel waar Lisa dit jaar in het vierde leerjaar had moeten zitten. “We wilden met de hele school en zeker de klasgenootjes van Lisa een sereen eerbetoon brengen aan haar.”

Alle kinderen en leerkrachten bliezen bellen met een bellenblazer en lieten die de lucht in zweven, terwijl de ouders en dichte familieleden van Lisa vanuit hun woning toekeken. “De bellen staan voor kusjes die we naar Lisa in de hemel sturen”, zegt directeur Ilse nog. “Dat hebben we ook met haar klas op de uitvaart gedaan. De symboliek is iets heel moois en maakt het voor de kinderen, ook de kleinsten, tastbaar. Voor heel wat leerlingen, zeker de dichte vriendinnetjes van Lisa, werd het bij momenten wel emotioneel. Maar wij denken dat een mooi, warm gebaar en eerbetoon als dit kan helpen in het rouwproces vankinderen.”

De ouders van Lisa waren vooraf op de hoogte van het eerbetoon en toonden zich volgens de directeur erg dankbaar. “Ze zijn heel blij dat hun dochter nog op deze manier bij onze school betrokken is. En dat zal ook zo blijven. Lisa zal voor altijd één van ons zijn. Dat wilden we vandaag met een actie als deze duidelijk maken”, besluit directeur Ilse.

Kippenvel in #Kuurne. Lisa is jarig vandaag maar ze overleed 4 maand geleden . En toch vieren ze met een ode aan Lisa. Bellen blazen aan haar huis. Wat de school #vbssintmichiel vandaag deed is hemels hartverwarmend @Bram_VDP pic.twitter.com/a8GwgCeu4A — Francis Benoit (@FrancisBenoitku) January 12, 2022



Tijdens de Ezeltjesworp op de Ezelsfeesten begin oktober vorig jaar bracht heel Kuurne ook een prachtig eerbetoon aan de veel te vroeg overleden Lisa. Een groot spandoek met daarop een lieveheersbeestje – verwijzend naar het koosnaampje die haar opa Lisa gaf – sierde toen de ladder van de brandweerwagen. En ook tijdens de kermisloop dat weekend stond Lisa centraal: tientallen deelnemers liepen met een rood T-shirt met haar naam op mee.