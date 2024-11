Klacht tegen gemeenteraadsbesluit Thermendossier ongegrond

De klachten die erfgoedvereniging Dement en een buurtbewoner indienden rond het Thermendossier zijn ongegrond verklaard. De stad reageert tevreden.

In september dienden erfgoedvereniging Dement en buurtbewoner Pieter Laleman verschillende klachten in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) rond het Thermendossier. Ze dienden klacht in tegen de beslissing van de Oostendse gemeenteraad van december 2023 over het Thermendossier en de amendementen van de gemeenteraad van augustus 2024. De klacht tegen de gemeenteraadsbeslissing van december 2023 is onontvankelijk omdat die veel te laat (en niet binnen de 30 dagen) werd ingediend. ABB laat weten dat de grieven van Dement tegen de beslissing van augustus 2024 ontvankelijk, maar ongegrond zijn omdat ze werden geformuleerd tegen een niet bestaande beslissing.

Dement vroeg ook de opschorting van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad, Participatie Maatschappij Vlaanderen en NV Restotel. Ook die klacht is onontvankelijk. Er werd ook gevraagd de stad onder verhoogd toezicht te plaatsen. ABB ziet geen reden om dat te doen. “De stad heeft gehandeld met respect voor het algemeen belang en de beginselen van behoorlijk bestuur”, schrijft de gouverneur. Ook de klacht rond bijkomende onwettigheden, rond de overdracht van onroerende goederen en de prijs, is ongegrond. De gouverneur laat weten dat er geen bijkomend toezicht komt.

Eerste reactie stad

De beslissing van de gouverneur werd gestuurd aan de klagers en de stad. In een eerste reactie zei bevoegd schepen Björn Anseeuw (N-VA) : “Ze vroegen een beslissing over het reddingsplan terug te draaien omdat die niet correct zou genomen zijn en het dossier niet goed in elkaar stak. De beslissing, van de gouverneur bevestigt dat we recht in onze schoenen staan. Ik ben er trots op, want ik ben steeds zorgvuldig te werk gegaan. “ Anseeuw duidt : “Er is aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen veel stemmingmakerij geweest en ik had er steeds vertrouwen in. Het plan is met PMV en Restotel goed opgebouwd in het belang van de stad en het monument. Het plan kan worden uitgevoerd.” Bij Dement was niemand bereikbaar voor commentaar.

Dement reageert

Bij erfgoedvereniging Dement reageert voorzitter Guy Servaes : “Het is spijtig dat onze vraag niet is ingewilligd, want het zou een mooie oplossing geweest zijn voor het opheffen van de samenwerkingsovereenkomst. Dan had men met een propere lei kunnen starten. Maar de overeenkomst zal toch wijzigen in de toekomst. We hebben pas laat ingediend omdat ook de stad maar laat met informatie is gekomen. We wachten het officieel schrijven af en houden in optie om in beroep te gaan. Maar we kijken vooral wat het nieuwe stadsbestuur zal doen. Ze zijn ook tegen nieuwbouw en zijn het Parc Royal genegen. We zitten op dezelfde lijn en zouden onze wensen liever via politieke weg gerealiseerd zien. Onze vraag voor verhoogd toezicht is nu een beetje achterhaald, er waren verkiezingen en er komt een nieuwe bestuursploeg.”