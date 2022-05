Klaas Lannoy en Roel Vaneyghen lanceren webapplicatie Urban Hunt: “In team spelen tegen andere teams”

Na eerdere versies in Gent en Ieper lanceren Klaas Lannoy (32) en Roel Vaneyghen (32) nu ook een Brugse variant van stadszoekspel Urban Hunt. “Met een kostprijs van slechts 12 euro per persoon zijn wij een stuk toegankelijker dan de meeste andere digitale stadsspelen”, zegt Klaas.

Klaas Lannoy en Roel Vaneyghen, afkomstig uit het Ieperse, zijn duidelijk rotsvast overtuigd van hun concept Urban Hunt. De heren gaven immers hun vast job op om er zich volledig op te kunnen toeleggen.

“Ik studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen en werkte als financieel analist in een KMO. En ik geloof inderdaad dat we met Urban Hunt goed bezig zijn en nog heel sterk kunnen doorgroeien”, zegt Klaas. Zijn compagnon werkte voorheen als software consultant en schreef volledig zelf de software voor de webapplicatie van Urban Hunt.

“Urban Hunt is een stadsspel voor bedrijven, gezinnen, scholen en vriendengroepen waarbij je de mooiste plekjes van de stad ontdekt en samen met je team strijdt voor de eerste plaats op het scorebord”, legt Klaas uit.

“We zijn in het voorjaar van 2018 gestart met het ontwikkelen van een webapplicatie voor het spelen van een stadsspel. Die eerste versie was gebaseerd op het zoeken van bepaalde codes, in Gent en in Ieper, maar die hebben we intussen bijgestuurd.”

Om alles zo aantrekkelijk mogelijk te maken, verwerken we veel humor in het stadsspel

Unieke luchtfoto’s

“Tijdens de coronaperiode hadden we tijd om het spel te herwerken en eigenlijk op een hoger niveau te tillen”, vult Roel aan. “Het is veel aantrekkelijker en gebruiksvriendelijker geworden.”

Het Brugse spel bestaat uit 20 vragen en opdrachten waarbij zowel historische feiten, leuke weetjes als hedendaagse zaken over de stad aan bod komen.

“We werken met 15 jobstudenten die we geselecteerd hebben na een oproep waarvoor wel 170 kandidaten zich aanmeldden. Zij hebben samen met historische experts de vragen en opdrachten vormgegeven”, gaat Klaas verder. “Om alles zo aantrekkelijk mogelijk te maken, verwerken we veel humor in het stadsspel en we schakelden een tekenares in die beelden en andere monumenten tekent. En daar blijft het niet bij want we hebben ook een dronepiloot ingeschakeld die ons toelaat unieke luchtfoto’s in de applicatie te verwerken.”

Toegankelijk

Intekenen op het spel doe je door te surfen naar www.urbanhunt.be en daar kun je dus je boeking ingeven. Via een sms’je krijg je de link naar het spel, dat je kunt betalen via de gebruikelijke banking app’s.

“Het leukst is om in team te spelen tegen andere teams, maar je kunt het ook op je eentje spelen uiteraard. Met een kostprijs van 12 euro per persoon zijn wij sowieso een stuk toegankelijker dan de meeste andere stadsspelen.”

Meer info: www.urbanhunt.be