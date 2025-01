Kiwanis schenkt 8.500 euro aan vzw De Kade

Dankzij een succesvolle inzamelactie kan Kiwanis Brugge een cheque van 8.500 euro schenken aan het solidariteitsfonds van vzw De Kade. Dat is een organisatie die zich inzet voor zorg, onderwijs en ondersteuning op maat van mensen met een beperking. De middelen van het fonds worden ingezet om tussen te komen in kosten voor onder andere persoonlijke hulpmiddelen, activiteiten, kampen en studiereizen. “Bij het toewijzen van de middelen houden we rekening met de financiële draagkracht van het gezin en de inspanningen die zij zelf leveren”, aldus een woordvoerder van De Kade. “Dankzij sponsoring zoals deze kunnen we waar nodig een financieel duwtje in de rug geven en zo gelijke kansen waarborgen.” (red/gf)

Info: www.de-kade.be