Kiwanis Gruuthuuse Brugge en Cordon Bleu schenken aan Ter Loo

Kiwanis Gruuthuuse Brugge, een serviceclub die activiteiten organiseert om vooral kinderen in nood te steunen, sloeg de handen in elkaar met serviceclub Cordon Bleu om de organisatie Ter Loo in Zedelgem te steunen. Ter Loo is een huis voor jongvolwassenen met een mentale en fysieke beperking. Deze organisatie richt zich op het creëren van een gelukkige leefgemeenschap waarbij de noden, wensen en mogelijkheden van elke jongere centraal staan. De opbrengst van de tombola in het tweejaarlijkse galafeest van Cordon Bleu, namelijk 8.000 euro, werd geschonken aan Ter Loo. De overhandiging van de cheque vond plaats in restaurant Weinebrugge. Het bedrag zal specifiek gebruikt worden voor de aanschaf van een busje dat essentieel is voor het vervoer van de jongeren. (PDV/foto DC)