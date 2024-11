Kiwanis Goodluck-actie verkoopt giftboxen ten voordele van goede doelen en sociale projecten

De Goodluck-actie van Kiwanis Roeselare is een actie met niets anders dan winnaars. Jaarlijks trekt Kiwanis eropuit met giftboxen om haar sociale kas te spijzen. De opbrengst gaat volledig naar sociale doelen. “Met Kiwanis hebben we jaarlijks onze goodluck-actie waarmee we fondsen verzamelen voor onze sociale projecten. Met de naam goodluck verwijzen we naar het geluk dat we kunnen brengen naar diegenen die het moeilijker hebben.De luck is de link naar de lukken van Jules Destrooper, nog altijd hun sterproduct. Wij verkopen dan ook de exclusieve Jules Destrooper design giftbox Magritte en bieden ook 2 alternatieven aan uit het gamma van Jules Destrooper. Meer info en bestellen via www.kiwanisroeselare1.be/nl/goodluck-actie. (RV/foto RV)