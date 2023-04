Kindjes duiken paaseieren op in zwembad Poperinge

Het Poperingse zwembad De Kouter was op paasmaandag even exclusief voorbehouden voor tientallen kinderen, die er doken naar paaseieren.

“Nee, ze zijn niet om op te eten.” De vijfjarige Odile toont trots een plastieken paaseitje, dat ze net opdook. “Met mijn duikbril heb ik er al twee gevonden, straks mogen we ze wisselen voor chocolade!”

“Dat mag natuurlijk niet ontbreken”, lacht een jobstudente die de paaseiduik mee coördineert. “De genummerde eitjes bestaan uit hard plastiek en gaatjes, zodat ze naar de bodem zinken. Kindjes jonger dan 8 jaar mochten ze opduiken in het doelgroepenbad met een bodem van 75 centimeter diep. Oudere kinderen konden terecht in een ander bad.”

“Het is een leuke activiteit voor onze kinderen, die graag zwemmen”, vertelt Jeroen Desmedt (33), papa van Odile (5) en Fran (4) uit Ieper. “Straks vieren we Pasen bij mijn ouders in Poperinge, een ideale combinatie dus.”

Behalve paaseiduiken pakt zwembad De Kouter in de paasperiode nog uit met het Rad van Konijn, een kleurwedstrijd voor kinderen tot 12 jaar en een reuzewaterattractie. (TP)