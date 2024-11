Kinderopvang Mezennestje uit Torhout viert vijftigste verjaardag: “Het is hier écht een warm nestje”

Kinderopvang Mezennestje uit Torhout bestaat 50 jaar en dat gouden jubileum wordt op vrijdag 22 november gevierd met een avondfeest in zaal Hof Ter Molen in Leke. De personeelsleden en hun partners kunnen er genieten van diner & dance. “Dan zal er weer eens blijken hoe hecht de sfeer wel is”, aldus directeur Hilde Delaere. “Het is hier écht een warm nestje.”

Hilde is in maart 2020 in dienst getreden. “Het werd meteen een sprong in het diepe”, zegt ze. “We kwamen in woelige wateren terecht. We kregen het coronavirus over ons heen en werden daarna geconfronteerd met almaar nieuwe regelgeving en crisis in de sector. In juli 2022 werd onze nieuwbouw op de hoek van de Sint-Rembertlaan en de Oostendestraat tot overmaat van ramp door zware waterschade getroffen. Tot daar het slechte nieuws. Het goede? Al 50 jaar lang sloven tal van toegewijde medewerkers zich keihard uit om kinderen de allerbeste opvang te bieden.”

Ook 30 onthaalouders actief

’t Mezennestje bestaat uit enerzijds het kinderdagverblijf aan de Sint-Rembertlaan (voor kinderen tot 3 jaar) en anderzijds de Dienst voor Onthaalouders (voor kinderen tot 12 jaar). De voorzitter van de vzw is de Torhoutse gedeputeerde Bart Naeyaert, de secretaris Dirk Mattheus, eveneens uit Torhout. De coördinatie van het kinderdagverblijf is in handen van Valerie Cassaert en van de Dienst voor Onthaalouders in handen van Sarah Vanhooren.

Daarnaast heb je Annelies Verstraete als pedagogisch coach en directeur Hilde Delaere voor de algemene leiding. Alles samen zijn er in het kinderdagverblijf 25 mensen aan de slag voor 64 gesubsidieerde plaatsen en staan er zo’n 30 onthaalouders paraat voor 210 vergunde plaatsen.

Gestart met twee peuters

Vzw Mezennestje werd op de wijk Don Bosco opgericht in oktober 1973, maar de deuren van het kinderdagverblijf gingen pas open op 16 april 1974. Die dag daagden er welgeteld… twee peuters op.

In 1983 werd het complex in de Revinzestraat grondig verbouwd en kon ’t Mezennestje zijn capaciteit uitbreiden tot 36 plaatsen. In 1991 ging de Dienst voor Onthaalouders van start. In april 2010 werd een tweede vestiging geopend op de hoek van de Oostendestraat met de Sint-Rembertlaan, waardoor het aantal plaatsen steeg tot in totaal 56. Die bijkomende opvang gebeurde in het ruime huis van Jozef Moens, die in 1973 aan de wieg van ‘t Mezennestje stond. Hij was de eerste secretaris van de vzw en fungeerde daarna jarenlang als voorzitter. Op 16 december 2006 is hij op 88-jarige leeftijd gestorven.

Begin 2018 werd zijn huis gesloopt om er de huidige gezamenlijke nieuwbouw op te trekken die in 2019 is opengegaan.

Geen ivoren toren

Directeur Delaere hecht groot belang aan inspraak en samenwerking, zegt ze. “Ik vind participatie door de kinderbegeleiders cruciaal. Sommigen werken hier al 40 jaar en kennen het klappen van de zweep als geen ander. Hun expertise valt niet te onderschatten. Tegelijkertijd zetten we in op de betrokkenheid van de ouders. Zij geven hun dierbaarste bezit, hun kinderen, in onze handen. We doen geregeld tevredenheidsmetingen om te peilen hoe ze over onze werking denken. We zullen hen naar aanleiding van onze 50ste verjaardag trouwens een attentie overhandigen.”

“Toen ik hier in maart 2020 arriveerde, voelde ik meteen dat de sfeer goed zat. Ik zei het al: het is hier écht een warm nestje. De medewerkers zorgen niet alleen uitstekend voor de hen toevertrouwde kindjes, maar ook voor elkaar. Ik van mijn kant wil dat de deur van mijn bureau voor iedereen openstaat, zowel voor de personeelsleden als voor de ouders. Totaal geen ivoren toren hier.”