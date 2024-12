Kinderkrak Len Goethals organiseert speelgoedactie: “Alle kinderen moeten leuke Sinterklaas kunnen beleven”

Len Goethals, jongste zoon van schepen Kelly Spillier en hier genoegzaam bekend als de Kinderkrak ’24, heeft afgelopen woensdag opnieuw speelgoed ingezameld voor kansarme kinderen. Hij deed dat net als vorig jaar samen met de vzw Welzijnsschakel in POC De Caproen. “Len was dolgelukkig dat er zoveel mensen, waaronder heel wat kinderen, speelgoed kwamen wegschenken”, aldus een trotse mama Kelly.

Len Goethals zette in 2023, in aanloop naar Sinterklaas, een inzamelactie van speelgoed op touw voor kinderen in kansarmoede. “We hebben ik weet niet hoeveel speelgoed kunnen inzamelen”, vertelde Len toen trots. “Een herhaling van de actie komt er zeker”, beloofde mama en Vooruit-schepen Kelly Spillier prompt. En Len hield woord. Afgelopen woensdag kon je een namiddag lang in parochiaal centrum De Caproen terecht met speelgoed dat best nog een nieuwe eigenaar aankan.

Net als vorig jaar wilde Len immers dat alle kinderen een leuke Sinterklaas zouden beleven en mooie cadeautjes krijgen, ook en vooral de kinderen uit kansarme gezinnen. “Zijn initiatief gaat terug op een familietraditie, die wil dat echtgenoot Nick en ik elk jaar speelgoed kopen om enkele minder fortuinlijke kinderen toch een leuke Sinterklaas te bezorgen. Hun ouders kunnen het zich vaak niet veroorloven om stapels speelgoed te kopen. Len zag het echter iets grootser en wilde meer doen voor die kinderen.”

De vraag was: hoe organiseer je zo’n inzamelactie? “We kwamen hiervoor uiteindelijk bij Jean-François Dept van vzw Welzijnsschakel terecht. Hij staat vanuit De Caproen kansarme gezinnen bij. Welzijnsschakel organiseert daar telkens ook een Sinterklaasactie maar kan niet altijd voor alle kinderen speelgoed voorzien. Het leek me vanzelfsprekend dat we de handen in elkaar sloegen met Jean-François om Lens speelgoedactie tot een goed einde te brengen.”

Via de Facebookpagina van mama Kelly, artikels in de lokale media en zelfs Radio 2 kreeg Lens actie vorig jaar snel veel belangstelling. “Ik was super blij dat ook arme kindjes zo een bezoekje van de Sint kregen. Ik was eerlijk gezegd best trots op mijn actie”, liet Len in april optekenen. Hij was toen net verkozen tot Kinderkrak door deze krant.

Moest de inzamelactie vorig jaar na de herfstvakantie nog snel snel op touw gezet, dan waren Len en mama Kelly vastberaden om er dit keer wat vroeger aan te beginnen. “Dan kan de inzameling ongetwijfeld een nog groter succes worden”, meende Kelly. Een voorspelling die uit lijkt gekomen. “Want De Caproen puilde woensdag uit met speelgoed, dat straks een mooie, nieuwe bestemming krijgt. Het maakte Len dolgelukkig. Len kreeg van iemand, die zijn actie had zien passeren, zelfs een bon van Dreamland ter waarde van 160 euro om nieuw speelgoed mee aan te kopen. Hij maakte de bon samen met dozen en zakken vol puzzels, boeken, gezelschapsspellen, … intussen over aan Welzijnsschakel. Er was letterlijk plaats te kort in De Caproen om alles uit te stallen.” Afgelopen vrijdagnamiddag werd het speelgoed vervolgens uitgedeeld aan de ouders.