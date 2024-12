Kinderen in het Sint-Andriesziekenhuis laten nieuwjaarswensen opnemen door SartoTV

Tientallen kinderen lieten vrijdagavond hun nieuwjaarswensen op film vastleggen door SartoTV. De omroep van het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt zendt die dan op nieuwjaarsdag uit op het interne tv-netwerk van het ziekenhuis en van het naastgelegen wzc. Het is de laatste keer dat de opnames in de Ensorzaal van wzc Samen plaats vonden.

Dat laatste heeft alles te maken met de bouwplannen van wzc Samen. In het voorjaar van 2025 gaan de oude gebouwen namelijk tegen de vlakte. Dus zullen de opnames van de 37ste editie volgend jaar elders moeten plaatsvinden. “Toch ergens het einde van een tijdperk”, zegt Ludwig Vanseveren van SartoTV. “Al blijven we de traditie uiteraard verder zetten. Volgend jaar krijgen normaal gezien een van de vergaderruimtes van het Sint-Andriesziekenhuis ter beschikking.”

Elk jaar zijn er bij de kinderen die hun wensen komen opzeggen voor de camera kinderen waarvan een familielid in het ziekenhuis ligt of in het woonzorgcentrum verblijft. Voor andere gezinnen is het een fijne jaarlijkse traditie. Zo ook voor de zevenjarige Niena Vermeersch. “Het is al de vijfde keer dat Niena haar nieuwjaarsbrief komt voorlezen voor de camera”, zegt mama Anja. “We zijn gestart toen ze amper twee was en sindsdien zijn we er elk jaar bij geweest. In coronatijden hebben we met plezier thuis een stukje opgenomen voor SartoTV.” (SV)