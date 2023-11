Kinderen genieten volop van het Sint-Maartensfeest in Dadizele

Naar jaarlijkse gewoonte genoten heel wat kinderen in Moorslede, Slypskapelle en Dadizele van het bezoek van Sint-Maarten. Op verschillende plaatsen in de gemeente was er van alles te doen. Zo trokken de kinderen in Dadizele zingend van deur tot deur. Ze hadden een zelfgemaakte bietenlantaarn in de hand.

Onder meer hun grootouders werden ingeschakeld zodat ze met een mooie lantaarn de weg op konden. Een jury, samengesteld met mensen uit verschillende verenigingen, hield een bietenkeuring. Eenmaal terug in de Vrije Basisschool werden de kinderen getrakteerd door de ouderraad, het Davidsfonds en de medewerkers van kinderopvang De Pagadder. Zij maakten lekkere soep voor hen klaar. (BF/foto JS)