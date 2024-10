Kinderdagverblijf ‘t Achterhuisje viert 35-jarig bestaan met opendeur: “We zijn volgeboekt tot half 2026”

Op zaterdag 23 november viert het kinderdagverblijf ‘t Achterhuisje in de Schoolstraat een hele dag feest, want ze mogen er 35 kaarsjes uitblazen. Momenteel worden daar door 14 verantwoordelijken en kindbegeleiders 104 kinderen tot 12 jaar opgevangen.

Voor Dany Depreitere uit de Gentstraat begon het allemaal met Pasen 1989. Haar kinderen werden opgevangen door Krista Deprez uit de Zwingelaarstraat. Krista en Dany besloten samen een kinderopvang uit te bouwen, want toen was er ook al sprake van een tekort aan kinderopvang. “We begonnen in ‘t Roosje in de Weststraat en enkele jaren later verhuisden we naar een ruimer pand in de Stationsstraat. In de Weststraat hadden we 14 kindjes, in de Stationsstraat 34.”

“Toen we het huis ernaast van het OCMW konden huren, werden er 44 kindjes opgevangen. Omdat we huurden en alle aanpassingen misschien ooit verloren investeringen waren, zochten we een eigen pand. In 2012 kochten we de woning van de familie Vanwynsberghe in de Schoolstraat 11 aan. Toen we opnieuw plaats te kort hadden, kochten we in 2019 de slagerij Vansteenkiste in de Schoolstraat 13”, vertelt Dany.

Huiselijke sfeer

“Ook de Fantasia in de Schoolstraat 9 is onze eigendom, maar dit gebouw kochten we vooral voor de grotere tuin die we weldra in orde brengen. Dankzij die aankopen kunnen we in nummer 11 de kleintjes een thuis geven en in nummer 13 de grotere kinderen opvangen. Nu hebben we 104 plaatsen. We gaan niet meer verder uitbreiden. Waarom niet? Omdat onze ploeg nog altijd bestaat uit veel mensen die hier al jaren werken en zij willen de huiselijkheid bewaren.”

Dany gaf toe dat de concurrentie in eigen gemeente meevalt. “We werken goed samen met Villa Max, Droomhuisje… We zitten samen in het gemeentelijk Lokaal Overleg Kinderopvang. Ouders die opvang zoeken, kunnen terecht bij Opvang Vlaanderen. Of er nog plaatsen vacant zijn? Momenteel zijn we volgeboekt tot half 2026. Enkel door bepaalde omstandigheden komt er wel eens een plaatsje vrij.”

Goede communicatie

Hoe anders werken is het geworden in vergelijking met die beginjaren? “Och, de druk van de overheid is groter geworden. Dat is niet slecht, want uiteindelijk hebben we een heel belangrijke job met een grote verantwoordelijkheid. Maar er zijn zoveel regels veranderd en dat blijft maar veranderen. Het team moet meekunnen. De grootste veranderingen gebeurden door corona en met de opvangcrisis door die parlementaire onderzoekscommissie. Dat had toch wel een impact op veel begeleiders, die grote verantwoordelijkheid schrok sommigen toch af.”

“Positief is dat wij altijd een goede communicatie hebben én hadden met de ouders. Communiceer je open, dan krijg je vlug het vertrouwen van de ouders, zelfs al moet je iets moeilijk vertellen. Openheid is zo belangrijk. Wil je een kind goed opvoeden, dan moet dat in vertrouwen zijn met de ouders of dat lukt niet.”

Feestelijke zaterdag

“Op zaterdag 23 november is er van 10 tot 12 uur een opendeur voor iedereen. In de namiddag zijn alle familieleden en vrienden welkom van iedereen die hier werkt. De families Sabbe, Vanwynsberghe en Vansteenkiste die hun woning aan ons verkochten, mogen ook een uitnodiging verwachten. Vanaf 18 uur zijn alle kinderen vanaf 12 jaar die hier ooit werden opgevangen, welkom. Ik denk dat er hier toch 1.000 langskwamen in die voorbije 35 jaar. Er zijn zelfs al mama’s die samen met hun kind mogen feesten.”

Hoelang gaat Dany nog door? “Als zelfstandige mag je blijven werken hé”, lacht ze. “Ik was 34 jaar actief in de beroepsvereniging voor de kinderopvang. Ik ben vaak in Brussel, maar dat ben ik nu aan het afbouwen, zodat ik mij hier in ‘t Achterhuisje meer kan tonen. Niet om veel te werken, wel om plezier te hebben met de kinderen. Dat is mijn passie, anders hou je dat niet vol. Die opvoeding van een baby tot een tiener mogen meemaken is een voorrecht, samen met de ouders. Tijdens onze feestdag doen we een crowdfunding onder de noemer ‘Een speciaal plekje voor de ouders’. Wie wil mag ons sociaal project met wat euro’s steunen”, besluit Dany.