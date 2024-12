KIJK – Nick zit vijftig uren op draaimolen in Plopsaland voor De Warmste Week

Met de kerstman, Plop, Maya en Bumba, telden collega’s en fans zondagavond af voor Nick Jespers op de Carrousel van Plopsaland De Panne. Liefst 50 uren draaide hij rondjes voor het goede doel, goed voor 1.276 ritten en 6.380 omwentelingen.

Op de Carrousel van Plopsaland De Panne presteerde Nick Jespers (36) zondagavond duizelingwekkende cijfers. Draaierig voelde hij zich nooit. “De snelheid lag laag genoeg, ik voel me niet misselijk”, klonk het toen hij na 50 uren ronddraaien eindelijk van de attractie kwam. Nick is elf jaar aan de slag bij Plopsa als ‘quality control manager’, een droom die uitkwam. “Ik ben afkomstig van de Kempense gemeente Oud-Turnhout, maar verhuisde naar De Panne om hier te werken.” Voor hij parkmedewerker werd, vestigde Nick als superfan een eerste record op de Carrousel in 2007: 48 uren rondjes draaien, leverde toen 2.000 euro op voor Music For Life. Hoeveel het nieuwe record in het laatje brengt voor De Warmste Week moet nog blijken. “We deden heel wat acties en er hing een collectebus aan de Carrousel, we moeten alles nog tellen”, aldus Andreas Viaene, collega van Nick.

Emotioneel telefoontje

Het geheim achter 50 uren ‘overleven’ op een draaimolen? “De steun van alle bezoekers en medewerkers. Ze hebben me in de watten gelegd, ik ben hen dankbaar”, zegt Nick. “Eenzaam heb ik me nooit gevoeld. Tijdens mijn tijd op de Carrousel had ik heel wat leuke en zelfs unieke gesprekken met collega’s, want ik leerde hen eens op een andere manier kennen en omgekeerd. Ik kreeg eten en drinken à volonté, maar ik hield het licht zodat ik zeker niet misselijk werd. Het mooiste moment was het telefoontje van mijn broer en petekindje, dat was emotioneel. Iedereen kon mij live op afstand volgen via YouTube.”



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Warme reacties

“Gek genoeg voel ik me niet moe, misschien door de warme reacties van iedereen.” Nick probeerde af en toe te rusten op de eerste verdieping van de Carrousel. “Daar prijkt een bank die niét op en neer beweegt. Buiten de openingsuren van het park gaat de muziek gelukkig uit en waren enkel nog het omgevingsgeluid, de motoren en geklingel van deze attractie te horen. De voorbije 50 uren bracht ik door op elk object van deze draaimolen, van de huppelende paardjes tot de draaiende gondels.”

Koude zeebries

Een koude zeebries blies dit weekend doorheen het park. “Ik droeg ’s nachts twee broeken, thermisch ondergoed, skisokken, twee T-shirts, twee truien en een jas. En een slaapzak op de rustmomenten. Ik zal blij zijn om eens binnen te kunnen zitten in de warmte, op een ondergrond die niet beweegt. En straks eindelijk slapen in mijn eigen bed.”

Het nieuwe Carrousel-record van Nick is slechts één van de acties waarmee Plopsa geld inzamelt en mensen samenbrengt tijdens De Warmste Week. Naast een SMS-actie werd in Plopsaland De Panne bijvoorbeeld ook een seniorenfeest en een kinderfeest georganiseerd. Beide feesten waren vooraf volledig uitverkocht. “Het is geweldig om te zien hoe het hele Plopsa-team zich inzet voor De Warmste Week,” stelde Daisy Deceuninck, HR-directeur bij Plopsa. “We vinden het belangrijk om als organisatie niet alleen magische momenten te creëren voor onze bezoekers, maar ook ons steentje bij te dragen aan belangrijke maatschappelijke thema’s zoals eenzaamheid. Ik ben ontzettend trots op de inzet van al onze medewerkers.”

Totaalbedrag?

“Met de acties wil Plopsa niet alleen een bijdrage leveren aan De Warmste Week, maar ook een krachtige boodschap uitdragen: niemand staat er alleen voor. Of het nu gaat om een rit op de Carrousel, een magische overnachting, of een klein moment van samenzijn, elk gebaar maakt een verschil.”

“Het totaalbedrag zal zeker boven de 10.000 euro liggen”, voorspelt Nick. “Ik ben trots op de collega’s en de andere acties: het is meer dan enkel mezelf op een draaimolen. Of ik mijn nieuw record ooit weer wil verbeteren? Het eerste record is intussen 17 jaar geleden, maar ik laat deze attractie toch wel even links liggen. Misschien binnen 17 jaar nog eens. We zien wel.” (TP)