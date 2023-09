KIJK – Broers ontwikkelen dankzij BUDA::lab en team van vrijwilligers betaalbare ontmijningsrobot: “Ook Kortrijkse scholen helpen mee”

Drie ondernemende broers klopten eind vorig jaar aan bij de Kortrijkse open makerspace BUDA::lab met het idee om ontmijningsrobots te ontwikkelen voor Oekraïne. Samen met het team van vrijwilligers werd bijna een jaar intens gewerkt aan de hardware- en elektronicaontwikkeling. Een eerste prototype is intussen vertrokken naar Kiev voor verdere softwareontwikkeling.

Het Russische leger zou de voorbije maanden meer dan een miljoen antipersoonsmijnen geplaatst hebben in Oekraïne. Deze munitie is ontworpen om te exploderen zodra een persoon erover loopt. Eén op acht slachtoffers van deze antipersoonsmijnen is een kind. Er wachten inmiddels 50.000 mensen op een prothese. Het onschadelijk maken van deze onontplofte mijnen is echter zeer duur.

“Bijna niets kennende van elektronica of op afstand bestuurde voertuigen ontdekte ik BUDA::lab. vandaag ziet u de eerste resultaten” – Kris Vancraen

“Het is ongeveer een jaar geleden dat ik samen met mijn broer het idee opvatte om betaalbare ontmijningsapparatuur te ontwikkelen. Bijna niets kennende van elektronica of op afstand bestuurde voertuigen ontdekte ik BUDA::lab. Coördinator Stan Dewaele adviseerde me om dit project te delen met de vrijwilligers die hier elke maandagavond samen komen. Het was meteen raak. Eén week later lag er al een eerste plan op tafel en vandaag ziet u hier de eerste resultaten. Een betaalbare robotbasis, gebaseerd op zoveel mogelijk standaard componenten”, zegt Kris Vancraen.

Goedkopere versie van ontmijningsrobot

Ontmijningsrobots kosten doorgaans meer dan 1 miljoen euro per stuk. De goedkopere versie die ontwikkeld werd met de expertise van BUDA::lab zou kunnen worden verkocht aan 40.000 euro. “Dit toont de grootste troef van BUDA::lab. De openbare werkplaats brengt verschillende mensen samen, elk met hun eigen skills, expertise en bedrevenheid. Zo kom je tot prachtige resultaten, die nu ook ver buiten Kortrijk en België zullen gekend zijn”, vult Stan aan.

(lees verder onder video)



“Ons doel is om wandelpaden, parken, speelpleinen, scholen en vele andere locaties te ontmijnen waar grote machines niet toepasbaar zijn” – Kris Vancraen

Het doel is om de machine op grote schaal te produceren in een fabriek in Oekraïne en zo snel mogelijk en op een veilige manier aan de slag te gaan. “De robot is een betaalbaar basischassis waaraan sensoren zoals metaaldetectoren of een grondradar gekoppeld zullen worden. Het is krachtig genoeg om antipersoonsmijnen te laten exploderen. We hebben inmiddels in Oekraïne ook partners en vrijwilligers gevonden die de robots helpen ontwikkelen. Ons doel is om wandelpaden, parken, speelpleinen, scholen en vele andere locaties te ontmijnen waar grote machines niet toepasbaar zijn. Dit is onze eerste en dus belangrijkste robotversie, maar het is onze ambitie om met elke volgende versie beter te worden”, zegt Kris, die zijn speech afsluit met een dankwoord en een geëmotioneerde “Slava Ukraini!”.

Kortrijkse scholen helpen mee

Nu de hardware- en elektronicaontwikkeling klaar is, is al een van de modellen naar Kiev vertrokken voor verdere softwareontwikkeling. Dat gebeurt in samenwerking met de bedrijven van de broers in Oekraïne. Aan het ontwerp zullen nog camera’s toegevoegd worden, een ontmijningsradar met artificiële intelligentie en de mogelijkheid om vooraf gedefinieerde oppervlakten automatisch te scannen. “Het is fantastisch als creatieve ondernemers met een warm hart ons opzoeken en we kunnen samenwerken aan een prachtig initiatief. We zijn dan ook heel trots dat we het idee van de drie broers Vancraen hielpen verwezenlijken. Hopelijk dragen we zo als kleine Belgische stad ons steentje bij om van het enorme Oekraïne weer een mijnvrij en veilig land te maken”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe.

“Het lijkt me evident dat wij meewerken aan dit project” – Koen Duhamel, technisch adviseur/coördinator bij PTI Kortrijk

Intussen toonden twee Kortrijkse scholen, BuSO De Hoge Kouter en PTI Kortrijk, zich bereid om mee te werken aan het maken van de robots. Dat gaat van lassen tot de bekabeling en afwerking. “Het staat nog in de startblokken, maar het huidige voorstel is dat wij instaan voor de elektrische bedrading van de robots”, zegt Koen Duhamel, technisch adviseur/coördinator bij PTI Kortrijk. “Het lijkt me evident dat wij meewerken aan dit project. Ik vermoed ook dat onze derdegraadsstudenten extra gemotiveerd zullen zijn omwille van de concrete praktische toepassing. Het is wat anders dan de dagdagelijkse oefeningen om die dan gewoon weer te demonteren.”

Meer informatie op de website www.deminerobot.be.