KIJK – 1.500 fans van Aston Villa in Brugge: geen incidenten met Britse supporters

Zo’n 1.500 fans van de Britse voetbalploeg Aston Villa hadden zondagnamiddag de cafés op de Brugse pleintjes in het stadscentrum ingepalmd. Er waren tot nu toe geen incidenten. Burgemeester Dirk De fauw had niet eens een glasverbod ingesteld. De politie oordeelde dat de fans van deze ploeg uit Birmingham weinig gevaar voor de openbare veiligheid in Brugge vormden.

In tegenstelling tot vorige Europese voetbalwedstrijden vaardigde Dirk De fauw geen burgemeestersbesluit uit, met extra veiligheidsmaatregelen. Enkel de winkeliers in de as tussen Zand en Markt kregen een brief in de bus, met de vraag om woensdag nog geen vuilniszakken op het voetpad te plaatsen. Kwestie van de Britse voetbalsupporters geen aanleiding te geven om deugnieterijen met vuilnis uit te steken en voor zwerfvuil te zorgen.

Kleiner risico

Carlo Smits, woordvoerder van de politie Brugge, bevestigt ons dat Club-Aston Villa qua gradatie minder als een risicomatch aanzien wordt dan bijvoorbeeld de recente wedstrijd tegen Borussia Dortmund: “Sowieso is elke match in de Champion’s League per definitie een risicowedstrijd, die de aanwezigheid extra politie vereist. Maar we hebben Aston Villa goed geanalyseerd, deze ploeg heeft een goede reputatie.”



“Er waren dinsdag al 900 Britse fans aanwezig in Brugge. Ze hebben ‘s avonds op de Eiermarkt goed gevierd. Maar er waren geen incidenten”, aldus Carlo Smits, die woensdagnamiddag op patrouille door de Steenstraat in het gezelschap vertoefde van een jonge Duitse agente: “Julia is de eerste Erasmus-studente, die bij politie Brugge stage loopt. In Duitsland moet je een bachelor diploma halen, eer je politie-inspecteur kunt worden.”

Belgian Villains

Woensdagnamiddag hadden de supporters van Aston Villa vooral de cafés op de Eiermarkt en de Markt ingepalmd. Overal hingen vlaggen met de lichtblauwe en paarse kleuren van de ploeg uit Birmingham. Voor het raam van het Hof van Rembrandt prijkte een vlag van de ‘Belgian Villains’ – een supportersclub uit ons land. Voorzitter Sebastien Neirynck uit Bredene was in het gezelschap van zijn zoon Wout (10) – een Clubsupporter – net als de andere Britse fans een halve liter aan het drinken.

Fans van Aston Villa op de Markt in Brugge: luid zingen, maar geen incidenten. © JVM

“De Belgian Villains tellen een honderdtal leden, vooral fans uit Aalst, Gent en Kortrijk en natuurlijk Bredene. Een dertigtal leden hebben tickets gekocht voor de match woensdagavond. Er zullen wel een aantal Belgische fans van Aston Villa, die hun ticket in Brugge gekocht hebben, tussen het thuispubliek zitten. Maar ik verwacht geen problemen, ‘t zijn allemaal lieve mensen.”

Grondig gescreend

“Aston Villa geniet een deftige reputatie, in de jaren ‘80 was er een harde kern die amok maakte, nu niet meer. De veiligheidsmaatregelen zijn trouwens enorm: bij het kopen van je kaartje werd je identiteitskaart grondig gescreend. Sinds de Brexit zijn de douaneformaliteiten opnieuw ingevoerd en moeten de Britten een paspoort hebben om naar Europa te komen. Ook zij zijn op de ferry’s gecontroleerd”, aldus Sebastien Neirynck.



Opvallend feit: de Britse fans mochten hun halve liters op de Eiermarkt en de Markt in glazen bekers drinken. Burgemeester Dirk De fauw oordeelde dat het niet nodig was om een glasverbod in het stadscentrum uit te vaardigen. Op de Platse in Sint-Andries gold dit wel voor de Clubsupporters.

Kerstmarkt

Doordat de kerstmarkt in volle opbouw is, konden de Britse fans niet verzamelen aan het standbeeld van Jan Breydel en Pieter De Coninck op de Markt: rondom rond waren er hekken geplaatst. Ook rioleringswerken in de Steenstraat vormden een kleine hinderpaal.

“Er is geen ‘corteo’ – optocht – van Britse fans naar ‘t Zand of naar het stadion. We vragen de supporters van Aston Villa wel om tegen 17 uur in bussen in groep naar het Jan Breydelstadion te gaan. Er zijn voor de Britse fans gratis shuttlebussen voorzien”, aldus Carlo Smits.