Kiesstrijd bij Brugse middeleeuwse vereniging verloopt grimmig: oude hoofdmannen willen niet wijken voor jongere rebellen

De ruim duizend ‘aanborgers’ uit Ver-Assebroek en Oedelem verkiezen op donderdag 7 september twee nieuwe hoofdmannen in het bestuur van de Gemene- en Loweiden. Voor het eerst sinds ruim twintig jaar zijn er twee jongere tegenkandidaten. De campagne verloopt woelig.

Al bijna 700 jaar, de oudste vermelding dateert uit 1327, worden 50 hectare weiden achter het AZ Sint-Lucas en 30 hectare in Ryckevelde beheerd door oude families uit Assebroek en Oedelem. Dieaanborgers geven de grond al eeuwenlang van vader op zoon of dochter over.

“Het is een uniek systeem in Europa. Rond 1860 wilde de gemeente het tenietdoen: ze verdeelde de open ruimte in 200 percelen en beschouwde de gronden als haar bezit, maar de aanborgers trokken met succes naar de rechtbank om hun eigendom terug te eisen”, legt Pieter Spanooghe (47), professor aan de Gentse Universiteit uit.

Hoofdmannen

Deze landbouwingenieur maakt zelf deel uit van een familie van aanborgers en heeft zich samen met gewezen politie-inspecteur Dirk Rotsaert (57) kandidaat gesteld om hoofdman te worden. Het bestuur bestaat uit vijf hoofdmannen. Er worden driejaarlijks eens drie en eens twee hoofdmannen verkozen.

Anno 2023 twee, in 2026 nog eens drie. Het kiessysteem is zo opgezet dat er altijd een overlapping is tussen de blijvende hoofdmannen (dit jaar drie) en eventuele nieuwe hoofdmannen (dit jaar twee). Op die manier kunnen nieuwkomers van de anciens de knepen van het vak leren…

Rebellie

Voor het eerst sinds lang krijgen de uittredende hoofdmannen Antoine Dombrecht en Willy Batsleer concurrentie bij de verkiezing van het nieuw bestuur van de Gemene- en Loweiden. “Het is een daad van rebellie, we willen het bestuur verjongen. Nu zijn de uittredende hoofdmannen 70-plussers. Het is tijd dat ze de fakkel doorgeven aan een nieuwe generatie”, stellen Pieter Spanoghe en Dirk Rotsaert.

Het is niet alleen idealisme dat de twee nieuwe kandidaten drijft. Dirk Rotsaert: “Het beheer van de grachten en de bermen kan beter. Bovendien zijn de statuten niet meer aangepast aan de hedendaagse tijd. Vrouwen mogen niet zetelen in het bestuur, mannen moeten gehuwd zijn. Samenwonenden maken geen kans. Dat is iets relatief nieuw dat de voorbije eeuw werd toegevoegd, dat staat niet in de statuten van 1500. Voor ons mag enkel het aangeboren zijn gelden.”

Wrevel

Aan de verkiezing gaat een heuse kiescampagne vooraf. Die zorgde al voor wrevel, omdat de uittredende hoofdmannen Antoine Dombrecht en Willy Batsleer aanvankelijk van plan waren om enkel een stembriefje met hun namen te verspreiden in de 1.070 brievenbussen. Het noopte tegenkandidaten Dirk Rotsaert en Pieter Spanooghe tot een creatieve tegenzet: een eigen pamflet op een A4’tje met als slogan doordachte paardenkracht voor de Wee.

De stemming vindt plaats op donderdag 7 september van 8.30 tot 13 uur in zaal Patria. De 1.070 aanborgers kunnen de namen van hun voorkeur in een oude trommel steken. Om te dingen naar de gunsten van de stemgerechtigde kiezers, geven de kandidaten gratis biervaten weg.

Antoine en Willy hebben, op kosten van het bestuur, een tap in zaal Patria. Pieter en Dirk stellen zich met een zelf gefinancierd biertentje op aan de overkant. Wedden dat, naarmate het gerstenat rijkelijk vloeit, de politieke debatten onder de aangeschoten aanborgers vuriger zullen worden? Naar wij vernamen zal de Kerklaan in Ver-Assebroek afgezet worden en zal de politie een waakzaam oogje in het zeil houden…