Kiana Verstraete (23) staat in de finale van Miss België 2025

Zondag 24 november zijn de 32 finalisten van Miss België 2025 toegekomen in Baron Resort Sharm El Sheikh in Egypte, waaronder Kiana Verstraete (23). Zij vertegenwoordigt Kortrijk in de finale. “Ik ben overweldigd door de warme ontvangst en de ongelooflijke service! Het personeel doet hier alles om ons thuis te laten voelen. Wat een geweldige manier om deze onvergetelijke reis te beginnen”, laat Kiana weten.

Op zaterdagochtend 9 november, om 8.40 uur, ging de deurbel bij Kiana Verstraete in Kortrijk. Zit ze bij de laatste ronde finalisten of zou het avontuur voor haar dan stoppen? “Ik kon die nacht niet slapen. Ik heb geen oog dichtgedaan van de stress. Ik had er wel een goed gevoel bij, maar bij de laatste 32 kandidaten zitten van de 2.000-tal inschrijvingen, opeens leken die kansen heel klein.”

In een mooi verpakt doosje – inclusief een juweeltje van Victoria Jewelry Benelux – las Kiana de verlossende woorden ‘Congratulations – You have been selected as a finalist for Miss Belgium’. “Ik was natuurlijk super blij, maar ook overweldigd. Opeens moet je de dag erop naar een fotoshoot voor publiciteitsbeelden en heb je nog maar twee weken om je voor te bereiden op de reis naar Egypte.”

De 32 finalisten van Miss België 2025 in Egypte © Miss België

Na de bekendmaking gaf Kiana organisatrice Darline Devos een belletje. Zij kon fysiek niet aanwezig zijn bij de huisbezoeken. “Ze zei me dat ik het had verdiend. Ik doe hard mijn best en veel mensen rondom mij zien een verschil tussen het begin en nu. Ik ben opengebloeid en ben nog meer mezelf. Daarvoor was ik wat teruggetrokken, nu durf ik meer naar buitenkomen met mijn persoonlijkheid.”

Jammer genoeg heeft Kiana moeten afscheid nemen van vriendin en medekandidate Axelle Sulis uit Menen. “We keken er zo hard naar uit: samen naar Egypte. Ik was blij met mijn selectie, maar had toch een dubbel gevoel. Ik vond het zo jammer voor haar en dat we het volgende hoofdstuk niet samen kunnen delen. Ze had het even hard verdiend als mij.”

Doorheen het traject werden Kiana en Axelle goede vriendinnen © Kiana Verstraete

Om 4 uur ’s ochtends werden de Misskandidates verwacht in de luchthaven van Zaventem voor hun reis naar Egypte. Daar volgen workshops voor zelfvertrouwen, een show op het podium, een Miss Sport-verkiezing en verschillende beauty shoots. “Dankzij iemand van de organisatie van Miss België kon ik begin oktober mee naar de duikschool in Zwevegem. Zes jaar geleden ben ik naar Egypte geweest en zou na een snelle initiatie daar duiken, maar ik werd bang en kreeg een paniekaanval. Heel spijtig, want ik vind duiken super leuk en wou het graag leren. Via de organisatie krijg ik een tweede kans en nu mag ik opnieuw duiken in Egypte. Dat zal ongetwijfeld leuke video’s opleveren.”

Kiana tijdens de duiklessen in LAGO CLUB Zwevegem © Kiana Verstraete

Elke zondag na Egypte staan repetities gepland naar aanloop van de grote finale op zaterdag 15 februari in De Panne. “Dansjes leren, defilés, jurygesprekken, … de vragen op het podium zijn voor 15 februari. Ik ben benieuwd of ik stress zal hebben. Mijn antwoorden kunnen alles beslissen.” Kiana schat haar kansen nog steeds hoog in. “Ik wil West-Vlaanderen trots maken. Het is al van 2017 geleden dat een West-Vlaamse won met Romanie Schotte uit Brugge. Ik merk dat andere provincies soms lachen met ons accent en dat wij die soms dan minimaliseren, maar we mogen best trots zijn op onze provincie. Het motiveert me nog meer om te winnen!”

Als Miss België wil Kiana vooral een boodschap uitdragen die mensen inspireert om authentiek te zijn en zichzelf te omarmen. “Iedereen draagt een uniek verhaal met zich mee en dat geldt zeker ook voor jongeren. Het is belangrijk om te erkennen dat het oké is om je soms minder goed te voelen, dat hoort bij het mens-zijn. Ik droom ervan om de wereld een beetje mooier te maken. Door te laten zien hoe een simpele glimlach iemands dag kan veranderen, door bewust om te gaan met het milieu en voor lokale, kwalitatieve producten te kiezen. Ik hoop anderen te motiveren en een positieve verandering teweeg te brengen.”

Nu de laatste ronde van start gaat, staan de stemmen opnieuw op nul, maar die tellen voor een derde mee. Stem nu op Kiana door MB15 naar 6665 te sms’en, of stem online via deze link https://app.missbelgium.be/vote/Nationaal2025/MB15.