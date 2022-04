Kevin en Killian in de arena voor Prins Carnaval 2023: “Carnaval in Blankenberge opnieuw laten bruisen”

Met de 40-jarige havenarbeider Kevin Kimpe en de 22-jarige Killian Massez van Café Plaza krijgt het Blankenbergse carnaval volgend jaar twee kandidaat-prinsen. Dat was intussen alweer even geleden. “Laat er ons een mooie, faire strijd van maken, en vooral: Blankenberge weer laten bruisen met carnaval”, klinkt het.

“Paplepel? Zeg maar met de pollepel ingegoten geweest”, lacht Killian Massez (22). “Carnaval zit in je bloed.” Als jonge gast beleefde hij carnaval van achter de toog van zijn ouders in Café Plaza. “Op m’n elfde was ik voor het eerst bij een carnavalsvereniging aangesloten: De Splentertjes. Als klein carnavalistje maakte ik de opstart mee van deze trotse kindergroep, die de toekomst van het Blankenbergse carnaval verzekert.”

Ondertussen is Killian al drie jaar bestuurslid bij De Splenterbomme, waarvan één als ondervoorzitter. “Carnaval is voor mij één groot volksfeest waarop je jezelf eens goed kunt laten gaan. Ik vond ook dat het eindelijk nog eens tijd werd voor een prinsenbal met twee kandidaten. Dat komt ons carnaval ten goede.” Voor Killian is het ook een kinderdroom om prins te worden. “Papa heeft twee keer zijn kans gewaagd, maar het heeft niet mogen zijn. Hopelijk mag ik straks wél die felbegeerde muts opzetten. Dat jeukt al langer”, klinkt het.

Gebeten door carnaval

Killian neemt het straks op tegen de 40-jarige havenarbeider Kevin Kimpe. Zijn vader Erwin werd in 1993 prins carnaval in Blankenberge. “Als 11-jarig manneke was ik daarbij, en vanaf dat moment liep ik ook altijd samen met mijn ouders mee in de stoet met De Spartaboys. Gebeten door alles wat met carnaval te maken had, begon ik op mijn zestiende ook naar de prinsenbals te gaan. Zo is geleidelijk aan de goesting gekomen om zelf voor die fel begeerde prinsensteek te gaan”, vertelt Kevin.

Kandidaat-prins Kevin II met zijn vader, prins Erwin I. © WK

Hij is lid van de nieuwe carnavalsgroepering ‘Fliereflûters’ die begin vorig jaar werd opgericht. “Zowel mijn ouders, zus, schoonbroer als ikzelf zijn daarbij aangesloten”, klinkt het. Als Kevin volgend jaar prins wordt, is dat precies dertig jaar na zijn vader Erwin. “Mijn verwachting? Laat er ons een mooie, faire strijd van maken, en vooral: Blankenberge na twee jaar corona weer laten bruisen met carnaval.”

Leuk detail: Kevin en Killian zijn bovenburen. “Dat we in hetzelfde appartementsgebouw wonen, maakt het nog extra speciaal”, klinkt het tot slot.