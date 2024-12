Kevin Couckuyt maakt honing uit Heuvellandvallei

Kevin Couckuyt (34) maakt met Superhoning honderd procent natuurlijke honing uit de Heuvellandvallei. “Met pure lokale gewassen uit Nieuwkerke en Wulvergem als inspiratie en smaakmaker.” De honing is afkomstig van de bloemenvelden in de Nieuwkerkse Spiervelden waar Kevin woont en van Wulvergem, het geboortedorp van Kevin.

Kevin werkt aan de honing samen met zijn partner Dimitri Vercaemst. “De naam voor ons product was een ingeving van mijn zoon César (9), die de honing van papa super vond. Het aantal bezige bijen loopt in de zomer op tot tegen de 50.000 per bijenkast. We hebben zelf vier bijenkasten staan. Onze prioriteit is om producten van de hoogste kwaliteit te maken, wat volgens ons vooral natuurlijkheid betekent. We garanderen dat onze honing niet gezoet is en niet verrijkt is met kleurstoffen, conserveringsmiddelen of smaakversterkers. De kwaliteit van onze producten wordt gegarandeerd door hun natuurlijke smaak, onvervalste aroma en zuivere samenstelling. Honing is dan ook een product dat zorgt voor een boost voor onze immuniteit en ook sporters heel wat extra energie geeft.”

De smaak van de Superhoning wordt bepaald door de bloemen waarop de bijen vliegen. “We selecteren daarvoor bloemenvelden tot maximum 3 kilometer van onze productieruimte.” De Superhoning is een aanrader bij een stukje kaas, in een saus of als extra toets in een gemberdrankje of thee-infusie. “Of gewoon heerlijk puur natuur”, aldus de Nieuwkerkse imker.

Superhoning wordt aangeboden in glazen potjes met verschillende hoeveelheden.

De Heuvellandse Superhoning is te koop in de Spar van Nieuwkerke, bij Dranken David, Eetcafé De Basseville en Toerisme Heuvelland of via de website www.superhoning.be.