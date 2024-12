Kerstsfeer opsnuiven in Watou: “Een eigen kerstmarkt had ons dorp nog nodig”

Het dorpsplein van Watou wordt op zaterdag 14 december de uitvalsbasis van een gezellige kerstmarkt. Om 17 uur opent de kerstmarkt met tal van standplaatsen, maar ook de kerstman, elfjes en kerststeltenlopers zijn van de partij.

“Het idee om een kerstmarkt te organiseren is er spontaan gekomen tijdens een gesprek op café. Eerst wat ludiek bedoeld, maar het kwam er uiteindelijk toch van. Na twee jaar een mega-succes te hebben gehad, willen we er graag mee doorgaan”, zegt Sandy Geiregat. Samen met Frederik Douchy, Frederic Leys en Aicha Bulcke organiseert ze de kerstmarkt in Watou. “Watou heeft heel wat troeven: het gezellige dorpsplein, de vele toeristische plekjes, de naamsbekendheid, maar vooral de dynamiek tussen de dorpsbewoners. Zo zijn er veel dorpsbewoners en verenigingen die zelf ook een standplaats verzorgen op onze kerstmarkt”, vertelt Sandy. “Dit was wat we nog tekort hadden in ons dorp: een kerstmarkt. Opnieuw een unieke kans om mensen naar ons mooie dorp te lokken. We zijn ervan overtuigd dat de authenticiteit van onze kerstmarkt een grote troef is bij het grote succes van de voorbije jaren.”

Standplaatsen

Elke standplaats verkoopt een uniek product. “Niemand verkoopt hetzelfde met uitzondering van frisdranken en gewone bieren. We zetten ook vooral in op de zaken die van een kerstmarkt een échte kerstmarkt maken. Veel verschillende standplaatsen van eten en drinken tot geschenkartikelen, kerstmuziek, verlichting, vuurkorven, de intrede van de kerstman met zijn elfjes, straatartiesten… Onze standhouders zijn uiteraard van het grootste belang bij de kerstsfeer. Zonder hen kunnen we geen kerstmarkt organiseren, dus we zijn heel dankbaar”, aldus Sandy.

Ondertussen zijn er al 35 verschillende standplaatsen: spirituele geschenken, keramiek, een ijzersmid, kerstkaartjes, zelfgemaakte decoraties… “Ook alle lekkers wat op een kerstmarkt hoort. Je kan het zo gek niet bedenken en je vindt het bij ons. De kerstmarkt opent om 17 uur. Kostumation zorgt dit jaar voor de straatanimatie zoals de postelfjes die de kinderen animeren en kerststeltenlopers (17.15, 18.30 en 20 uur).”

Kerstman

“Flor Pyrogen zorgt voor een professionele vuurshow (19.15 uur) en Wiewieneke (19 uur) komt met zijn bakfiets om ons muzikaal te entertainen. Onze lieve kerstman en zijn elfjes doen om 18 uur hun intrede met een kerstparade, daarna neemt hij plaats op zijn troon om leuke traktaatzakjes uit te delen aan alle kinderen. Om 1 uur sluit de kerstmarkt in Watou.