Kerstpakketten voor 100 kansarme gezinnen dankzij Lions Oostkamp

Zoals elk jaar schenkt serviceclub Lions Club Oostkamp een 300-tal kerstpakketten aan de OCMW’s van de gemeenten Oostkamp, Beernem en Zedelgem. Dankzij dit hartverwarmende initiatief worden 100 Zedelgemse kansarme gezinnen verrast met een deugddoend geschenk. “Wij bedanken de milde schenkers en verdelen de kerstpakketten zoals elk jaar zorgvuldig aan zij die er door hun sociale kwetsbaarheid recht op hebben. Voor een gezin dat in kansarmoede leeft, is het kopen van geschenken er niet bij. Maar op deze manier beleven deze gezinnen ook wat het is om zelf een warme attentie te krijgen en dat gunnen we hen van harte”, aldus schepen van Sociale Zaken Ellen Goes. Op de foto herkennen we Heleen Kinsabil (medewerker sociale dienst), schepen Ellen Goes, burgemeester Annick Vermeulen, Anja Bardyn (diensthoofd sociale dienst) en Evelien Vancaillie (medewerker sociale dienst). (BC/foto BC)