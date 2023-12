Kerstmarkt in Rumbeke is op 23 december toe aan tiende editie, speciale prijzen te winnen

Al voor de tiende keer vindt op zaterdag 23 december de traditionele kerstmarkt in Rumbeke plaats. Tal van verenigingen zetten opnieuw hun beste beentje voor om er een gezellige avond van te maken. Voor de jubileumeditie zorgde de organisatie nog voor een extraatje.

Het was Ondernemend Rumbeke, toen nog middenstandsorganisatie ROM, dat in 2012 het initiatief nam voor de organisatie van een kerstmarkt in de gemeente. Daarbij spraken ze de verschillende verenigingen aan om elk een stand uit te baten. De eerste editie leek uitgeregend te gaan worden, tot er met man en macht tenten werden aangesleurd. Het maakte van die eerste editie een onverhoopt succes. Sindsdien is het voor heel wat Rumbekenaars een vaste afspraak, zo vlak voor Kerstmis.

Dit jaar mag je dat letterlijk nemen, want de tiende editie vindt op zaterdag 23 december plaats op het Kerkplein, een dag voor kerstavond. Opnieuw is alles zoveel mogelijk overdekt om de weergoden te slim af te zijn. Dit jaar zijn er twaalf verenigingen die je vanaf 16 uur verwelkomen. Het aanbod is divers, van paella tot beenham en natuurlijk de traditionele dranken. Om alles veilig te laten verlopen, is een deel van het Kerkplein verkeersvrij gemaakt.

Naar aanleiding van de tiende editie zorgt organisator Ondernemend Rumbeke voor een extraatje: wie aan die stand de leukste foto’s kan trekken, maakt kans op een mooie prijs. (TD)