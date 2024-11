Kerstmarkt in Izegem op zondag 15 december en voor tweede jaar op rij op de Korenmarkt: “Minstens 15 standhouders”

De Kerstmarkt in Izegem vindt dit jaar opnieuw op de Korenmarkt plaats. De standhouders zullen opgesteld staan van aan Kaffee Lagaar tot aan Al Gusto. In het stadhuis is er kinderanimatie en ondertussen wordt ook voor de 14de keer de Pekkerscorrida gelopen.

De kerstmarkt stond al op verschillende locaties in Izegem, van de Grote Markt tot de straten rond de Sint-Tillokerk. Maar voor het tweede jaar op rij koos men nu voor de Korenmarkt. Van 14 tot 22 uur zul je er terecht kunnen voor een hapje en drankje en uiteraard gezellige sfeer. Er is opnieuw heel wat belangstelling van standhouders. Bedoeling is dat er een kerstboulevard wordt opgetrokken van aan het station tot aan het einde van de Korenmarkt. “We kunnen altijd nog uitbreiden richting café De Vagant mocht dat nodig blijken. Izegemse verenigingen en handelaars hebben uiteraard voorrang, maar we hebben ook al enkele geïnteresseerden van buiten Izegem. Zeker is al de deelname van café Playa, De Koornmarkt en Kaffee Lagaar, de Stadsfanfaren en Magik Events, er zijn ook eetstandjes van Al Gusto, And’iz en Njammie, er staan verenigingen zoals de ponyclub en er nemen ook lokale handelaars als Optiek Exclusief deel”, somt de schepen van evenementenbeleid Lisbet Bogaert op.

Kinderen schminken

Maar er is ook gezorgd voor animatie. Het speelkot van de stad zal opnieuw open staan voor de kinderen, in de schepenzaal kunnen de jongsten zich laten schminken. De jeugddienst zorgt ook voor workshops, het kinderprogramma grijpt plaats van 14.30 tot 17.30 uur. De kerstman is uiteraard ook op post en brengt iets lekkers mee.

“Er wordt dit jaar opnieuw gewerkt met herbruikbare bekers, maar dit keer zonder waarborg te vragen”

De Gitsy Streetband komt de kerstmarkt muzikaal opluisteren, ze combineren zowel klassiekers met hedendaagse nummers. “En we hopen vooral op goed weer natuurlijk”, trapt de schepen een open deur in.

Het is opnieuw met de herbruikbare bekers te doen, maar dit keer wordt er geen waarborg gevraagd en rekent men op de goodwill van de mensen om ze netjes terug te bezorgen. De standhouders die drank schenken, staan ook mee in voor de inzameling.

Feeërieke verlichting

Ook de stadsdiensten staan opnieuw paraat om alles logistiek te voorzien. Van de elektriciteitsaansluitingen voor de standhouders tot de nadars voor de loopwedstrijd.

Want die is er ook opnieuw, voor de 14de keer al wordt de Pekkerscorrida verlopen. De organisatie ligt daar opnieuw in handen van IVAC (zie kaderstuk). Dit alles vindt plaats in het feeëriek verlichte centrum van de stad.

Wie met een standje op de kerstmarkt wil staan, kan mailen naar vrijetijd@izegem.be