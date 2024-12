Kerstmarkt in gemeentepark Geluwe met opnieuw 40 deelnemers“Met een dansende ijsbeer en een nieuw mannenkoor”

Na drie jaar onderbreking was er twee jaar geleden weer een kerstmarkt. Niet langer op zondag en op de Sint-Denijsplaats, maar op zaterdag en aan de overkant in het Gemeentepark en op de parking van de bibliotheek. De kerstmarkt opent op 21 december vanaf 16 uur en er worden weer 40 deelnemers verwacht. Vorig jaar was het er over de koppen lopen.

“In een mum van tijd waren alle plaatsen ingenomen, we hebben zelfs een wachtlijst”, zegt Yves Durnez. “We zouden eventueel nog kunnen uitbreiden, maar dan zal er nog meer volk zijn en het was de afgelopen jaren al helemaal over de koppen lopen. Omwille van de veiligheid voorzien we bewegwijzering naar de verschillende vluchtwegen.”

Jarenlang was de succesvolle kerstmarkt een organisatie van wielerclub Velo Sport Geluwe. Na 25 jaar gooiden ze de handdoek en nam ‘Ontdek Geluwe, Geluwe ontdekt’ het in 2019 over. De volgende jaren was er de coronacrisis. Twee jaar nam een werkgroep van Geluwe 2.0 het heft in handen. Ze organiseerden in juli de Gapersfeesten en de kerstmarkt kende een succesvolle doorstart.

De werkgroep dit keer bestaat uit Katleen Demeyere, Luc Descamps, Lobke Deleu, Yves Durnez en Matthias Anraedt. “We willen er weer zoveel mogelijk verenigingen, organisaties en zelfstandigen bij betrekken”, zegt Yves Durnez.

“Van voetbalclub KSK Geluwe, Chiro Speratoker, serviceclub Kiwanis Wervik-Tabaksstreek, wielertoeristenclub De Clochetrappers tot Samana, de brandweer, JOC De Metropool, judoclub Akagore en dansschool DR Compagnie. Net zoals vorig jaar is er een optreden van The Crazy Dancers. Op de parking aan de bib treden ze om 17 en 19 uur op.”

Elfjes

“Om 16.30 uur wordt de kerstman in een originele auto verwacht. Er is opnieuw medewerking van Demy Fruit en de toneelgilde Onder Ons Geluwe die zorgt voor de elfjes, er zijn ook de koperblazers van de harmonie Sint-Cecilia die vanaf 18.30 uur doorlopend optreden. Helemaal nieuw is mannenkoor ‘De ingedaalden’. Ze brengen enkele kerstliederen waar ze de nodige ruimte kunnen vinden. Nieuw is om 17 en 19 uur het optreden van dansgroep DR Company”, klinkt het.

“Voor de kinderen wordt een dansende ijsbeer een belevenis en ze kunnen bij de kerstfee aanschuiven voor een glittertattoo. Kinderen die een zelfgemaakte tekening of kerstmuts meebrengen krijgen een extraatje van de kerstman of zijn elfjes die tot omstreeks 20.30 uur aanwezig zullen zijn. Aan eten en drinken zal er alvast geen gebrek zijn. Met onder meer frituur en pasta Bolero, een noedelbar, oliebollenkraam en restaurant A L’os uit de Groenesprietstraat. Terrasverwarmers houden de bezoekers warm.” De kerstmarkt maakt dit jaar deel uit van een drieluik met op vrijdagavond de verlichte kerstparade door Wervik, Kruiseke en Geluwe en op zondag om 15 uur in GC Gilwe ‘Bingo Bells’, een ongewoon kerstconcert door de harmonie Sint-Cecilia. “Het zal een mooi weekend zijn met voor elk wat wils”, blikt voorzitter Eveline Dobbels van Geluwe 2.0 vooruit.

Zondag kerstconcert

“We zorgen tijdens ons concert voor een kerstboost én een hartverwarmend moment. Onder leiding van dirigent Gertjan Seynaeve brengen we de aanwezigen in fijne kerstsferen met fijne muziek met hier en daar een herkenbaar melodietje om mee te zingen of mee te neuriën. En men kan ook een geweldige prijs winnen. Bingo Bells doet zijn naam immers alle eer aan”, zegt voorzitter Bart Vanderhaeghe van de harmonie.

“Normaliter brengen we altijd een concert in oktober, maar omwille van de gemeenteraadsverkiezingen lag dat nu wat moeilijk en zochten we een alternatief. We gaan tussen de nummers door zorgen voor interactie met het publiek, wat de muzikanten zelf in elkaar hebben gestoken.”

Meer info over de kerstmarkt: www.geluwefeest.be.