Kerstmarkt in en rond GC De Knippelaar in Kruiseke: Verlichte wagentjes en fietsjes op Mini Kerstparade

Na het succes van vorig jaar, slaan Veloclub Willen is Kunnen Kruiseke en Palm Exotics opnieuw de handen in elkaar om een sfeervolle kerstmarkt te organiseren in Kruiseke. Dit jaar verhuist het evenement op zaterdag 7 december van 17 tot 21 uur naar gc De Knippelaar.

“Een locatie die niet alleen meer ruimte biedt, maar ook meer parkeermogelijkheden voor de bezoekers”, zegt ondervoorzitter Timo Spinnewyn.

De Knippelaar wordt omgetoverd tot een kerstparadijs met 15 diverse standjes. Van foodtrucks tot de verkoop van kinderspeelgoed en kerstdecoratie: er is voor elk wat wils. De gezellige kraampjes staan zowel binnen als buiten, zodat je in alle comfort kunt genieten van het aanbod.

Nieuw is de Mini Kerstparade met start om 18 uur. “Dit jaar presenteren we een uniek en feestelijk moment voor de allerkleinsten”, zegt Timo.

Inschrijvingen

“Kinderen kunnen zich uitleven op een afgesloten en verlicht parcours met hun eigen verlichte praalwagentje of fiets. Er zijn al 50 deelnemers die zich hebben ingeschreven. We verwachten nog heel wat meer inschrijvingen. Het is een geweldige kans voor ouders, grootouders en vrienden om hun kleine kerstmannetjes en -vrouwtjes aan te moedigen in een sfeervolle kerstomgeving.”

Er is een geschenkje voor iedere deelnemer en de drie mooist versierde praalwagentjes krijgen een mooie prijs. “Na de Mini Kerstparade verwelkomen we de Kerstman voor een gezellige meet & greet met de kinderen”, vertelt Timo. “Een magisch moment voor de kleintjes om hun verlanglijstje in te dienen. Daarnaast is er dit jaar een Après Ski Party die vanaf 21 uur voor de perfecte afsluiter van de avond zorgt.” Beleef een echte winterse sfeer met drankjes, muziek en dans. De combinatie van diverse activiteiten, de vernieuwende Mini Kerstparade, en de gezellige sfeer maken deze kerstmarkt een uitzonderlijk evenement in de regio. Kaarten kosten 5 euro.