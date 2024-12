Kerstmarkt in dierenasiel Poezewoef: “Helpt ons toekomstdromen te realiseren”

Dierenasiel Poezewoef opende in 2019 en vangt honden en katten uit Poperinge, Heuvelland, Vleteren en Mesen op. Een kerstmarkt staat op zaterdag 21 december op de agenda om de werking te steunen. De inkomsten zullen ze onder andere gebruiken voor uitbreidingswerken aan het buitenverblijf. “Wij zijn heel dankbaar en blij dat we drie grote sponsors vonden om dit te helpen realiseren.”

Voor de opvang van verloren, achtergelaten of zwervende honden en verloren katten werken de gemeenten Poperinge, Mesen, Heuvelland en Vleteren samen in de projectvereniging Dierenasiel Zuidelijke Westhoek. In september 2023 moest Poezewoef aankondigen dat het dierenasiel volzet was. “In ons poezenverblijf kunnen maximaal 10 tot 12 katten gehuisvest worden. Wat honden betreft, zijn er zes beschikbare kennels”, zegt Lies Vandevelde van dierenasiel Poezewoef.

“Momenteel hebben we prachtige honden in het asiel zitten, maar ze geraken niet geadopteerd. Niet te begrijpen. Twee lieve chihuahua’s onder andere. Er is ook Falco. Een heel rustig diertje, maar hij durft wel van zich te laten horen. Maar een super gemakkelijke wandelaar en enorm zachtaardig. Micha komt van dezelfde plek en is iets pittiger, maar ook heel lief. Pacha, is een pup van 10 maanden oud. Ze is enorm opengebloeid in het asiel. Mocht ik kunnen, ik nam ze meteen zelf mee naar huis. Chelsea, met de juiste adoptant, zou zij een fantastische hond worden. Ze heeft gewoon uitdaging nodig. Ze gaat enorm graag joggen”, vertelt Lies. “Dora verblijft bij ons sinds 1 september 2022 en op 1 januari 2025 zal ze eindelijk geadopteerd worden, dus dat is wel heel goed nieuws.”

Buitenverblijf

Het verblijf van de poezen wordt nu onder handen genomen. “Het buitenverblijf voor de katten zullen we dubbel zo groot maken. Het stukje groen naast de parking was een verloren ruimte, dit zal nu deel uitmaken van het buitenverblijf. De ondergrond wordt verhard, zodat dit gemakkelijker te onderhouden is. Er komen extra schuilmogelijkheden en hoogteverschillen om het natuurlijk gedrag van de katten te stimuleren en zo stress te verlagen”, legt Lies uit. “Hoeveel poezen we na de uitbreiding zullen opvangen, zal bepaald worden door dierenwelzijn. Ideaal gezien bestaat een groep uit 10 tot 12 katten.”

Recent kon het dierenasiel al rekenen op veel steun door een oproep op Facebook. Ook voor de uitbreiding mag Poezewoef rekenen op hulp. “De werken voor de uitbreiding zijn vorige week gestart. Wij hadden het idee dit te financieren met inkomsten van de evenementen die we als asiel organiseren zoals de sneukeltocht, onze kerstmarkt… Wij zijn heel dankbaar en blij te kunnen melden dat we drie grote sponsors vonden om dit te helpen realiseren.”

De vele helpende handen in het dierenasiel zijn zeer welkom. “We hebben veel vrijwilligers die zich inzetten voor ons. Maar helpende handen zijn altijd welkom, want werk is er altijd. We kunnen hulp gebruiken bij het poetsen van de dierenverblijven, wandelen met de honden… Ook opvanggezinnen voor kittens kunnen we zeker gebruiken, die op regelmatige basis beschikbaar zijn. Tijdens het poezenseizoen zitten we al vlug aan 200 kittens. Opvanggezinnen om bange katten te socialiseren kunnen we zeker ook gebruiken. In het poezenseizoen krijgen we vaak wilde of heel schuwe katten binnen. Als ze op oudere leeftijd gevonden worden, is dat moeilijker te socialiseren, want dat vraagt veel tijd en geduld.”

Goedgevuld winkeltje

Ook dit jaar organiseert het dierenasiel een beestige kerstmarkt om de werking te steunen. “Omdat wij nog bruisen van ideeën om het asiel aangenamer te maken voor hond en kat organiseren we een kerstmarkt. Ideeën kosten helaas ook geld. Daarnaast is een dergelijke markt ook goed voor de naambekendheid en toegankelijkheid van het asiel zodat de dieren sneller een geschikte thuis zouden vinden. Na een eerste succesvolle editie in 2023, is er dus op zaterdag 21 december opnieuw kerstmarkt bij ons dierenasiel in Poperinge”, aldus Lies.

“Onze creatieve vrijwilligers en werknemers zijn de laatste maanden druk bezig geweest zodat wij weer een goedgevuld winkeltje kunnen aanbieden. Daarnaast zal er vers gebak, taart en warme wafels te verkrijgen zijn en warme en koude drankjes. Dit jaar maakt de jeneverbar onze kerstmarkt compleet.”