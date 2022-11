Kerstmagie in kasteel du Parc brengt nieuw verhaal met live acteurs

Het betoverende kerstspektakel ‘Kerstmagie’, georganiseerd door productiehuis Historalia van prins Simon de Merode, strijkt vanaf 3 december weer neer in het kasteel du Parc in Vlamertinge. Tot en met 23 december geniet je er van een magische, interactieve theaterwandeling doorheen het oogverblindende kerstpaleis.

“De coronaveilige formule met focus op het audiovisuele verdwijnt niet helemaal. De editie 2022 brengt een mix van theater met live acteurs én aantrekkelijke audiovisuele interactieve elementen. Met als apotheose een ontmoeting met de enige echte Kerstman. Kortom, het wordt de kerstuitstap bij uitstek voor gezinnen en kerstliefhebbers”, vertelt Cathérine Lamaire, coördinator van Kerstmagie Vlamertinge.

“Dit jaar integreren we de vernieuwing die we door de coronasituatie noodgedwongen moesten doorvoeren. Die audiovisuele elementen zorgen voor de extra touch bovenop het theater gebracht door de acteurs, dansers en figuranten. Er werken zo’n 35-tal mensen mee per voorstelling. We werken met drie ploegen. Liefst 100 mensen hebben zich geëngageerd voor Kerstmagie Vlamertinge.”

“In de kastelen staat Kerstmagie op zijn kop!. Tijdens je reis doorheen het kasteel kom je in een meeslepend, spannend avontuur van de hand van regisseur Luc Stevens terecht. Het verhaal met onder anderen professor Snoeperbol en de elfen Wikkie, Wakkie en Wokkie wordt opgeluisterd met fantastische lichteffecten en prachtige muziek. Maar let op: niets is wat het lijkt. De magie van Kerstmis staat dit jaar meer dan ooit op het punt om te verdwijnen. Wie kan Kerstmis nog redden voor het te laat is?”

Gezinsvriendelijk

“Kerstmagie is de ideale, ontspannende familie-uitstap om helemaal in de kerstsfeer te komen”, klinkt het nog. “Bovendien is het een unieke kans om prachtig Vlaams erfgoed uit eind 19de eeuw te bewonderen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog verbleven Engelse officieren in het kasteel dat zwaar beschadigd werd, maar niet volledig vernield zoals het dorp. Ook een groot deel van de bomen in het park sneuvelden. Gustave-Maurice du Parc (1854-1953), die in 1918 net 64 jaar was, herstelde vol goede moed het kasteel volgens de oorspronkelijke plannen.”

Duitse militairen voerden tijdens hun bezetting van het kasteel in de Tweede Wereldoorlog enkele moderniseringen door: een waterput en elektriciteit.

Na de oorlog keerde de familie terug naar het kasteel. In 1974 werd Maurice du Parc (1927-1988) eigenaar van het kasteel. Samen met zijn vrouw, barones Christiane de Crombrugghe de Looringhe (1929-2015), friste hij het kasteel verder op. Graaf Frédéric is de huidige eigenaar van het kasteel en de vijfde generatie du Parc in Vlamertinge. Hij doet al jaren actief aan bosbeheer en hecht groot belang aan het herstellen van het oorspronkelijke karakter van het park. Sinds de jaren 90 werden al meer dan 20.000 aanplantingen gerealiseerd.