Kerstloop in Brugge kiest in 2025 voor kortere afstanden: “Veiliger voor de deelnemers”

Op vrijdag 12 december 2025 vindt in Brugge de veertiende editie van de Kerstloop plaats. In samenwerking met de Brugse politie zijn aan de twee voorziene omlopen een aantal stevige wijzigingen doorgebracht. “Dit om alles voor de deelnemers een stuk veiliger te maken dan de voorbije editie”, zegt organisator Ivan Degrieck.

“De afstanden zullen ingekort worden naar 5 en 7,5 km in plaats van 6 en 10 km. En dat telkens in één lus zodat er geen inhaalmomenten meer kunnen plaatsvinden op welke afstand dan ook.”

De start- en aankomstplaats blijft op ’t Zand in Brugge en de starturen blijven ongewijzigd: 19.30 uur voor de 5 km en 20.15 uur voor de 7,5 km. “Aan de kostprijs, ook al is alles veel duurder geworden, zal niet worden geraakt en die blijft dezelfde als de afgelopen twee jaar. Op deze manier blijft de Kerstloop in Brugge een van de goedkoopste wedstrijden in ons land van deze omvang en dat dan nog voor het goede doel.”

De Kerstloop was in 2024 reeds drie dagen voordien met 5.000 deelnemers volzet en ook dit jaar zal deze uitverkocht worden. Dit jaar zal de Kerstloop een doel zijn ten voordele van De Warmste Week, waar die dan ook zal plaatsvinden. (ACR)