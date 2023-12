Kerstlichtjesparade trekt door Groot-Zonnebeke: “Versierde tractoren zorgen voor kerstsfeer”

Op vrijdag 29 december trekt de kerstlichtjesparade door Groot-Zonnebeke. “Niet minder dan honderd versierde tractoren zorgen voor een uitzonderlijke kerstsfeer”, aldus LG-voorzitter Ignace Verhelst.

“Een soortgelijke parade had ik al eerder eens gezien en dit wilde ik kost wat kost naar Zonnebeke brengen. Maar binnen het bestuur van de Landelijke Gilde bestond er veel twijfel of dit wel zou kunnen”, stelt Ignace Verhelst, voorzitter van de Zonnebeekse Landelijke Gilde. “Na meermaals aandringen, kreeg ik vorig jaar dan toestemming. We hoopten op een twintigtal versierde tractoren, maar buiten alle verwachtingen hadden we vorig jaar niet minder dan 75 deelnemende versierde tractoren die door Zonnebeke, Passendale en Beselare trokken. De reacties van de mensen waren uiterst positief. Het is immers een mooi en gratis schouwspel.”

Seingevers

Na het grote succes vorig jaar is er ook dit jaar opnieuw een kerstlichtjesparade. De organisatie is in handen van de Landelijke Gilden van Zonnebeke en Beselare en KLJ Beselare. Anders dan vorig jaar doet de parade nu ook Geluveld aan.

“Jammer dat we Zandvoorde er niet konden bijnemen, maar organisatorisch is dat heel moeilijk”, zegt Ignace Verhelst. “Dit jaar hopen we op 100 deelnemers. Meer kan niet, als we alles veilig willen houden. We krijgen dankzij de burgemeester ook politiebegeleiding en zelf zorgen we voor een dertigtal seingevers. De meeste deelnemende tractoren komen uit Zonnebeke, maar er zijn er ook van andere gemeenten. De tocht zal ongeveer drie à vier uur duren voor een dertigtal kilometer. Elke deelnemer is verplicht versiering aan zijn voertuig aan de te brengen, want het is geen tractorparade , maar kerstlichtjesparade. Ikzelf trek rond met de Kerstman. Na afloop kan er iets gedronken of gegeten worden. Sommige mensen zullen ook langs het parcours een standje uitbaten.” (NVZ)