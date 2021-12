Kerstlichtjes als troost voor donkere dagen: één op de drie gemeenten investeert dit jaar meer in kerstsfeer

Van het budgetvriendelijke maar daarom niet minder sfeervolle Lendelede tot het imposante Wintergloed in hartje Brugge: de kerstversiering in het West-Vlaamse straatbeeld zorgt de komende weken voor sfeer en gezelligheid. Dat mag best wel wat kosten, zo blijkt uit een rondvraag van De Krant van West-Vlaanderen. Een op drie gemeenten doet er in deze donkere coronatijden zelfs nog een schepje bovenop.

Nog drie weken en het is weer Kerstmis. De dagen zijn bijna op hun kortst, de temperaturen zakken snel en hier en daar viel al wat (smeltende) sneeuw uit de hemel. Hoog tijd om wat licht in de duisternis te brengen. Vanaf volgende week knippen daarom in de overgrote meerderheid van de West-Vlaamse gemeenten de kerstlichtjes en andere feeërieke versieringen eindelijk weer aan. Om die gezelligheid in de straten te brengen, sparen de lokale besturen kosten noch moeite. Meer nog, een op de drie gemeenten geeft dit jaar meer uit aan kerstversiering dan vorig jaar. Dat blijkt uit een rondvraag van deze krant.

Wintergloed

Van de 30 steden en gemeenten die antwoordden op onze vragen over hun kerstsfeer dit jaar, gaven er exact tien aan meer geld te hebben voorzien dan vroeger. Staden springt het meest in het oog: daar steeg het budget voor kerstversiering en -verlichting van 20.000 naar maar liefst 50.000 euro, meer dan een verdubbeling. Daarnaast wordt er in Koksijde (+ 35.000 euro naar een totaalbedrag van 75.000 euro) en Ieper (+ 20.000 euro, goed voor een totaal van 133.000 euro) fors meer geïnvesteerd in de kerstlichtjes. En ook Oostende, Ingelmunster, Menen, Nieuwpoort, Oudenburg en Pittem houden meer middelen klaar in vergelijking met vorig jaar. Wevelgem trekt de extra inspanning voor de lampjes van het coronajaar 2020 dan weer opnieuw door.

In absolute cijfers is de stad Brugge koploper: dit jaar is er maar liefst 900.000 euro voorzien voor de kerstlichtjes, al zit het populaire en veelbesproken lichtfestival Wintergloed daar voor heel wat tussen. Verder vallen vooral de hoge bedragen in de kustgemeenten op. Zo heeft Oostende een kleine 275.000 euro klaargelegd voor de kerstverlichting, haalt De Panne 150.000 euro boven en investeert Nieuwpoort 125.000 euro in sfeerverlichting.

Kleinere gemeenten als Hooglede, Heuvelland, Wingene, Kuurne of Ingelmunster doen het met heel wat minder, grosso modo tussen de 7.500 en 20.000 euro. Maar het is toch vooral Lendelede dat qua budgetvriendelijkheid de kroon spant. “Wij geven elk jaar maar1.200 euro uit”, schetst burgemeester Carine Dewaele (CD&V). “In tegenstelling tot de meeste andere steden en gemeenten ligt de hele kerstoperatie bij ons in handen van onze eigen medewerkers van de technische dienst. De meerderheid van de ornamenten wordt zelf gemaakt en jaar na jaar opnieuw gebruikt. Zelfs de kerstbomen die we in Lendelede plaatsen, kweken onze mensen zelf. Met een minimum aan middelen zorgen we voor een maximaal effect.”

Heuvelland, waar dit jaar 9.000 euro wordt vrijgemaakt, houdt er nog een andere tactiek op na. Daar is het niet de gemeente die beslist welke lichtjes er in de straten komen te hangen, maar de inwoners zelf. “Elk feestcomité in de verschillende dorpen en deelgemeenten krijgt jaarlijks een subsidie en daarvan moet minstens 1.125 euro uitgegeven worden in de kerstperiode”, aldus burgemeester Wieland De Meyer (CD&V). “Dat hoeft niet uitsluitend voor kerstverlichting te dienen, maar kan ook naar een kerstmarkt of een andere kerstgerelateerde activiteit gaan.”

Tot tweede week januari

De meeste gemeenten wachten tot begin december om voor kerstsfeer te zorgen. “Tot de Sint weer naar Spanje is”, knipoogt Lies Laridon, CD&V-burgemeester van Diksmuide. “Vanaf 7 december hangen we onze versieringen uit én steken we alles meteen ook in het stopcontact.” Elders hangen de lampjes wel al uit, maar wacht men tot 6 of 7 december om ze aan te knippen. En zowat overal blijven die ook hangen tot na de kerstvakantie.

Enkel in Menen branden de lampjes al sinds eind oktober, weken voor de rest van West-Vlaanderen. “Een bewuste keuze”, zo geeft Bjorn Grouwet van de Meense stadsmarketing aan. “Van zodra de dagen korter worden, willen we de buurt ‘s avonds wat opfleuren. De kerstverlichting blijft bij ons branden tot 16 januari en wordt daarna vervangen door rode hartjes, om ook in aanloop naar Valentijn voor dat extraatje te zorgen.”