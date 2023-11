Kerstklanken in woord en muziek

Op tweede kerstdag 26 december stelt het Davidsfonds, samen met de Parochie St.-Amand en de Gezinsbond, om 16 uur de kerstevocatie ‘Kerstklanken’ voor in de Sint-Amandskerk in de Gravinnestraat. Het wordt een uniek gebeuren, met dank aan Bart Cafmeyer, Die Boose en muzikanten van Kunst Veredelt.

De december-maand is altijd een speciale maand. Ook in de plaatselijke Sint-Amandskerk valt er dan telkens veel te beleven. Op zondag 24 december is er om 17 uur een kerstviering met jonge gezinen in de kerk, opgeluisterd door jeugdkoor Bosmolens en met uitbeelding van het kerstverhaal door leerlingen van De Wingerd en De Zon. Op maandag 25 december – Kerstdag – begint om 10 uur een plechtige kerstviering met het Koninklijk Blaasorkest Alpenroos. Dit jaar valt er in dezelfde kerk nog meer te beleven, want dankzij het Davidsfonds in samenwerking met de Parochie St.-Amand en de Gezinsbond – wordt er een dag later nog een heel speciale kerstevocatie gehouden.

Bart Cafmeyer

Meester-verteller Bart Cafmeyer haalt zijn kerstbeelden tevoorschijn en wikkelt er ‘zijn’ kerstverhalen rond. De dorpsgenoot uit de Bloemenwijk werkte jarenlang rond woord en theater met kinderen en jongeren in zijn dramaklas aan Art’Iz Izegem. Hij houdt ervan om zich te verkleden en te ‘spelen’. En als hij dit zelf niet doet, dan krijgt hij anderen wel zover. Dat worden dan honderden krolse katten in de Ieperse Kattenstoet, of stervende pestlijders, joelende middeleeuwers, heksen en edelen in het Jeanne Panne-spektakel de voorbije zomer in Nieuwpoort. Maar het liefst staat hij zelf te vertellen op een kleine scène met een schare aandachtige luisteraars. Over de heropbouw na de Grooten Oorlog bijvoorbeeld, in de succesvoorstelling ’t Was ol Weg, samen met Kobe Sercu of in een nieuwe productie rond een monument als priester-dichter Guido Gezelle, in het voorjaar eveneens te zien bij het plaatselijke Davidsfonds. Toneel spelen en regisseren, daar lééft hij van.

Koor Die Boose

De kerstevocatie wordt niet enkel met Bart gehouden, maar ook met het vierstemmig koor Die Boose uit Izegem, onder leiding van Roos Devos. Het koor weeft prachtige, bijpassende kerstliederen tussen de verhalen van Bart. Kerstliederen van over de hele wereld, oudere en ook heel nieuwe. Soms word je zelfs uitgenodigd om een bekend lied mee te zingen. Het vierstemmig koor Die Boose werd opgericht door Herman Roelstraete en bij de start in 1961 gedirigeerd door Herman De Backer. Aanvankelijk bestond het repertorium uit Vlaamse volksliederen. Door talrijke tournees en uitwisselingen met buitenlandse groepen werd een internationaal koorrepertorium uitgebouwd. Eind 1980 werd Roos Devos dirigent van het koor. Ze studeerde aan het Koninklijk Muziekconservatorium Gent en behaalde naast heel wat prijzen notenleer, muziekpedagogie en harmonie ook de eerste prijs koordirectie bij professor Michael Scheck. Roos coacht ook amateurkoren, waarbij ze speciale aandacht schenkt aan stemvorming. Zij is een creatieve koordirigente, die klassieke koorwerken op het repertorium plaatst en deze in harmonie brengt met gedurfde moderne creaties en eigen bewerkingen. Die Boose staat zo garant voor muzikale kwaliteit.

Het muzikale luik krijgt nog een extra accent door de ondersteuning van enkele muzikanten van ‘Kunst Veredelt’: Eva Clarysse (hobo) en Friedel Windels (dwarsfluit). Ook organist Koenraad Vanlanduyt draagt zijn muzikaal steentje bij.

De december-maand is altijd een speciale maand. Ook in de plaatselijke Sint-Amandskerk valt er dan telkens veel te beleven. Op zondag 24 december is er om 17 uur een kerstviering met jonge gezinen in de kerk, opgeluisterd door jeugdkoor Bosmolens en met uitbeelding van het kerstverhaal door leerlingen van De Wingerd en De Zon. Op maandag 25 december – Kerstdag – begint om 10 uur een plechtige kerstviering met het Koninklijk Blaasorkest Alpenroos. Dit jaar valt er in dezelfde kerk nog meer te beleven, want dankzij het Davidsfonds in samenwerking met de Parochie St.-Amand en de Gezinsbond – wordt er een dag later nog een heel speciale kerstevocatie gehouden.

Bart Cafmeyer

Meester-verteller Bart Cafmeyer haalt zijn kerstbeelden tevoorschijn en wikkelt er ‘zijn’ kerstverhalen rond. De dorpsgenoot uit de Bloemenwijk werkte jarenlang rond woord en theater met kinderen en jongeren in zijn dramaklas aan Art’Iz Izegem. Hij houdt ervan om zich te verkleden en te ‘spelen’. En als hij dit zelf niet doet, dan krijgt hij anderen wel zover. Dat worden dan honderden krolse katten in de Ieperse Kattenstoet, of stervende pestlijders, joelende middeleeuwers, heksen en edelen in het Jeanne Panne-spektakel de voorbije zomer in Nieuwpoort. Maar het liefst staat hij zelf te vertellen op een kleine scène met een schare aandachtige luisteraars. Over de heropbouw na de Grooten Oorlog bijvoorbeeld, in de succesvoorstelling ’t Was ol Weg, samen met Kobe Sercu of in een nieuwe productie rond een monument als priester-dichter Guido Gezelle, in het voorjaar eveneens te zien bij het plaatselijke Davidsfonds. Toneel spelen en regisseren, daar lééft hij van.

Koor Die Boose

De kerstevocatie wordt niet enkel met Bart gehouden, maar ook met het vierstemmig koor Die Boose uit Izegem, onder leiding van Roos Devos. Het koor weeft prachtige, bijpassende kerstliederen tussen de verhalen van Bart. Kerstliederen van over de hele wereld, oudere en ook heel nieuwe. Soms word je zelfs uitgenodigd om een bekend lied mee te zingen. Het vierstemmig koor Die Boose werd opgericht door Herman Roelstraete en bij de start in 1961 gedirigeerd door Herman De Backer. Aanvankelijk bestond het repertorium uit Vlaamse volksliederen. Door talrijke tournees en uitwisselingen met buitenlandse groepen werd een internationaal koorrepertorium uitgebouwd. Eind 1980 werd Roos Devos dirigent van het koor. Ze studeerde aan het Koninklijk Muziekconservatorium Gent en behaalde naast heel wat prijzen notenleer, muziekpedagogie en harmonie ook de eerste prijs koordirectie bij professor Michael Scheck. Roos coacht ook amateurkoren, waarbij ze speciale aandacht schenkt aan stemvorming. Zij is een creatieve koordirigente, die klassieke koorwerken op het repertorium plaatst en deze in harmonie brengt met gedurfde moderne creaties en eigen bewerkingen. Die Boose staat zo garant voor muzikale kwaliteit.

Het muzikale luik krijgt nog een extra accent door de ondersteuning van enkele muzikanten van ‘Kunst Veredelt’: Eva Clarysse (hobo) en Friedel Windels (dwarsfluit). Ook organist Koenraad Vanlanduyt draagt zijn muzikaal steentje bij.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij de bestuursleden van Davidsfonds en Gezinsbond, en ook in de Pastorie. Volwassen betalen 14 euro, jonger dan 12 vijf euro. Kaarten kunnen ook besteld worden via Davidsfonds.Ingelmunster@gmail.com of telefonisch op 0472 48 39 15.

De december-maand is altijd een speciale maand. Ook in de plaatselijke Sint-Amandskerk valt er dan telkens veel te beleven. Op zondag 24 december is er om 17 uur een kerstviering met jonge gezinen in de kerk, opgeluisterd door jeugdkoor Bosmolens en met uitbeelding van het kerstverhaal door leerlingen van De Wingerd en De Zon. Op maandag 25 december – Kerstdag – begint om 10 uur een plechtige kerstviering met het Koninklijk Blaasorkest Alpenroos. Dit jaar valt er in dezelfde kerk nog meer te beleven, want dankzij het Davidsfonds in samenwerking met de Parochie St.-Amand en de Gezinsbond – wordt er een dag later nog een heel speciale kerstevocatie gehouden.

Bart Cafmeyer

Meester-verteller Bart Cafmeyer haalt zijn kerstbeelden tevoorschijn en wikkelt er ‘zijn’ kerstverhalen rond. De dorpsgenoot uit de Bloemenwijk werkte jarenlang rond woord en theater met kinderen en jongeren in zijn dramaklas aan Art’Iz Izegem. Hij houdt ervan om zich te verkleden en te ‘spelen’. En als hij dit zelf niet doet, dan krijgt hij anderen wel zover. Dat worden dan honderden krolse katten in de Ieperse Kattenstoet, of stervende pestlijders, joelende middeleeuwers, heksen en edelen in het Jeanne Panne-spektakel de voorbije zomer in Nieuwpoort. Maar het liefst staat hij zelf te vertellen op een kleine scène met een schare aandachtige luisteraars. Over de heropbouw na de Grooten Oorlog bijvoorbeeld, in de succesvoorstelling ’t Was ol Weg, samen met Kobe Sercu of in een nieuwe productie rond een monument als priester-dichter Guido Gezelle, in het voorjaar eveneens te zien bij het plaatselijke Davidsfonds. Toneel spelen en regisseren, daar lééft hij van.

Koor Die Boose

De kerstevocatie wordt niet enkel met Bart gehouden, maar ook met het vierstemmig koor Die Boose uit Izegem, onder leiding van Roos Devos. Het koor weeft prachtige, bijpassende kerstliederen tussen de verhalen van Bart. Kerstliederen van over de hele wereld, oudere en ook heel nieuwe. Soms word je zelfs uitgenodigd om een bekend lied mee te zingen. Het vierstemmig koor Die Boose werd opgericht door Herman Roelstraete en bij de start in 1961 gedirigeerd door Herman De Backer. Aanvankelijk bestond het repertorium uit Vlaamse volksliederen. Door talrijke tournees en uitwisselingen met buitenlandse groepen werd een internationaal koorrepertorium uitgebouwd. Eind 1980 werd Roos Devos dirigent van het koor. Ze studeerde aan het Koninklijk Muziekconservatorium Gent en behaalde naast heel wat prijzen notenleer, muziekpedagogie en harmonie ook de eerste prijs koordirectie bij professor Michael Scheck. Roos coacht ook amateurkoren, waarbij ze speciale aandacht schenkt aan stemvorming. Zij is een creatieve koordirigente, die klassieke koorwerken op het repertorium plaatst en deze in harmonie brengt met gedurfde moderne creaties en eigen bewerkingen. Die Boose staat zo garant voor muzikale kwaliteit.

Het muzikale luik krijgt nog een extra accent door de ondersteuning van enkele muzikanten van ‘Kunst Veredelt’: Eva Clarysse (hobo) en Friedel Windels (dwarsfluit). Ook organist Koenraad Vanlanduyt draagt zijn muzikaal steentje bij.