Kerst in Ieper met overdekte ijspiste, kerstdorp én reuzenrad opent vandaag: “Het reuzenrad zal voor een unieke belevenis zorgen”

De Grote Markt in Ieper bruiste afgelopen week van de bedrijvigheid voor de opbouw van het reuzenrad, schaatspiste en twee grote almhutten. Vrijdag 29 november om 20 uur mag de Kerstman na zijn feestelijke intrede het startschot geven van Kerst in Ieper door de lichtjes van het reuzenrad aan te steken. “We zijn Brugge of Gent niet, maar hebben veruit de mooiste kerstbeleving van de Westhoek”, zeggen huidig schepen Diego Desmadryl en toekomstig schepen Peter De Groote.

Je kan er niet naast kijken. Voor het eerst in de winter en 2,5 jaar na The View staat er nog eens een reuzenrad op de Ieperse Grote Markt. “Het reuzenrad is het centraal punt van het kerstdorp”, zegt aanstaand schepen van Lokale Economie Peter De Groote (Team Ieper). “De opbouw is goed verlopen. Dit jaar hebben we extra gelet op de netheid. Terwijl vroeger alles schots en scheef stond, staat alles nu op één lijn. Dat is misschien mijn autistisch kantje.”

Door de komst van het reuzenrad kreeg de kerstmarkt een nieuwe indeling. “De twee grote almhutten – die 50 m² groter worden dan vorig jaar – blijven wel op dezelfde plaats, maar de chalets voor de verenigingen werden achteruit geschoven naar de zone waar vorig jaar de schaatspiste stond. Die staat nu op de wandelzone voor de Lakenhallen”, pikt schepen van Evenementen Diego Desmadryl (Team Ieper) in.

Kerstplein

“Het oliebollenkraam is ook terug op zijn vertrouwde plek. Nieuw is het kerstlunapark ernaast”, vervolgt Peter De Groote. “We hebben gezorgd voor een kerstpleintje voor extra gezelligheid bij de kraampjes. Daar kan je een aparte sfeer creëren met de horeca er nog eens achter. In plaats van die grote schaatspiste voor hun neus, kan de lokale horeca nu mee integreren in het kerstdorp.”

“We zijn één van de mooist verlichte steden van de regio”

Zaakvoerder Lander Bal van In ’t Klein Stadhuis is dan ook tevreden. “Het pluspunt vorig jaar was dat ouders en grootouders hun schaatsende kinderen of kleinkinderen konden bezig zien van op ons terras. Anderzijds hadden wij de kleedkamers voor de deur en voor de Petrus stond het kotje met de generatoren. Dat was niet ideaal”, vertelt Lander. “Nu vind ik het wel leuk met de kraampjes die voor onze deur staan. En het reuzenrad natuurlijk. Dat zal wel extra volk naar Ieper lokken. Als je het vergelijkt met Gent of Brugge is het nog niet veel, maar daar kan een kleine stad als Ieper niet aan tippen.”

In het kerstdorp, de almhutten en de schaatspiste zal er ook eten en drank aangeboden worden, maar Lander maakt zich geen zorgen over de concurrentie. “Wat het restaurantgedeelte en de tearoom betreft, hebben we er geen last van. Dat draait gewoon goed tijdens de kerstperiode. Ik hoor wel van mijn eigen kinderen dat er veel jongeren uitgaan in de almhutten en dat er dan veel minder volk in de cafés zit. Ik heb vroeger nog De Vage Belofte uitgebaat en in de tijd van de Scheve Schaats voelden wij dat ook. Dat staat er maar een maand en de jongeren willen dan daarnaartoe om uit te gaan.”

Zaterdagmarkt

Ook tevreden zijn de marktkramers, want die hoeven de komende vijf weken niet naar de Esplanade te verhuizen. De zaterdagmarkt kon vorig weekend gewoon doorgaan door de rijwegen van de Grote Markt verkeersvrij te maken. “De eerste zaterdagmarkt in de nieuwe opstelling is heel goed verlopen”, aldus Peter De Groote. “Er is goed werk verricht door de economische dienst. Zaterdag was er ook een test met de brandweer, omdat er een doorgang moet zijn van minstens vier meter. Dat is ook goed verlopen. Ook belangrijk is dat we de parking aan de kant van het gerechtsgebouw vrijwaren, omdat we heel goed beseffen hoe belangrijk dat is.”

De komende weken is er ook heel wat te doen in het centrum van Ieper, te beginnen met de intrede van de Kerstman op vrijdag 29 november om 20 uur. “Dat is ondertussen ook traditie geworden”, zegt schepen Desmadryl. “Dit keer vertrekt de parade vanuit de Rijselstraat om in een rechte lijn naar de Grote Markt te gaan, waar als officieel startschot de verlichting zal worden aangestoken van het reuzenrad. Om 21.30 uur is er een optreden van Sergio op de ijspiste. Hij zal voor de eerste ambiance zorgen. Zaterdag begint het eerste optreden op de Grote Markt om 17 uur. Waarmee we vertrokken zijn voor een hele leuke kerstperiode.”

Andere activiteiten zijn de Geschenkenbeus in het Vleeshuis tijdens het openingsweekend van vrijdag 29 november tot en met zondag 1 december, de wandeling van Nooit Moe Ieper op zaterdag 7 december en de Tractor Kerstparade op zaterdag 21 december. In het kerstdorp is er geen podium meer zoals vorig jaar, maar mobiele bands zullen elke zaterdag wel voor muzikale animatie zorgen. Onder andere Ze Quaffeurz, Les Marteaux, Rock Au Vin, ’t Schoon Vertier en Gitsy Streetband zijn uitgenodigd om te komen spelen in het kerstdorp.

Unieke belevenis

De twee schepenen steken hun trots en enthousiasme niet onder stoelen of banken. “Het is ook belangrijk om te kijken van waar we komen. Enkele jaren geleden moesten we het redden met drie luttele chaletjes, maar door te blijven werken en samen te werken met de verschillende diensten, de handelaars en het Centrummanagement zijn we tot iets gekomen waar we trots op mogen zijn. Het wordt de mooiste en grootste kerstmarkt van de voorbije legislatuur. We moeten ook realistisch zijn: we zijn geen Brugge of Gent. We zijn Ieper, centrum van de Westhoek, met veruit de mooiste kerstbeleving van de Westhoek. We zijn ook één van de mooist verlichte steden van de regio. Als je dat kan bezichtigen van bovenaan het reuzenrad, dan denk ik dat dat een unieke belevenis zal zijn.”

De ijspiste opent elke dag vanaf 9 uur. Scholen kunnen vooraf reserveren. Het reuzenrad opent dagelijks om 14 uur. Tijdens de weekends gaan ook de chalets voor verenigingen open.