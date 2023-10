De 65-jarigen die in Kemmel wonen of er ooit school gelopen hebben, kwamen onlangs bijeen. Al 15 jaar wordt deze reünie georganiseerd, al zorgde corona wel even voor een pauze.

De stuwende krachten achter het initiatief zijn Herman Simoen, Lut Claeys, Nadine Vandooren en Monique Thoré. De Hollemeersch in Dranouter was de ideale plaats om er een gezellige avond van te maken, waarbij heel wat herinneringen werden opgehaald. (foto EF)