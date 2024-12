Katrien Verfaillie komt naar t’ Hoornaerts in Kachtem

Katrien Verfaillie, de zangeres van het coronalied ‘Kunnik nemi na joen komn’, trekt in 2024 samen met De Krant van West-Vlaanderen de provincie rond van dorp tot dorp met een concertestafette. Ze zingt een strofe over elk dorp waar ze komt en zo zal zij het langste lied ooit schrijven.

Op woensdag 18 december om 19 uur komt ze optreden in t’ Hoornaerts in Kachtem. Het concert wordt georganiseerd door Prowa Rollarienses i.s.m. de Kachtemse verenigingen.

Tickets kosten 35 euro (concert + drinks & bites) en zijn te bestellen via 0486 22 03 49 (Die De Poorter), 0490 58 05 37 (Isolde Buyse) of via mail op diedepoorter@hotmail.com. Voor meer info neem contact op met Die De Poorter of Isolde Buyse.