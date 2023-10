Katrien (63) neemt afscheid van haar pers- en woonwinkel in Lendelede: Shani (30) neemt over

De pers- en woonwinkel Katrien in de Stationsstraat is een begrip in Lendelede. Na meer dan 31 jaar wordt Katrien Debrabandere opgevolgd door Shani Vanhaeke die op 2 november de winkel heropent met een nieuwe naam: ‘t Presentje.

“Zelfstandig zijn is allang een droom en ik zie het helemaal zitten”, zegt Shani. In augustus 1992 heeft Katrien Debrabandere haar kranten- en geschenkenwinkel opgestart in wat ouderen zich nog als café Het Boldershof zullen herinneren. Met de combinatie van kranten-cadeaus, aangevuld mot Lotto en rookwaren – plus de glimlach van de uitbaatster – werd het meteen een succes. Het is ook hard werken en daardoor dacht Katrien (63) al even aan stoppen. Het Weekend van de Klant stond al in het teken van het afscheid en zaterdag 14 oktober wordt de laatste dag. Dan gaan de deuren twee weken dicht.

Cadeautjes

Shani Vanhaeke (30) groeide op in Roeselare. Met haar vriend Barry Vierstraete en hun zoontje Lloyd (4) woont ze anderhalf jaar in de Oudstrijderslaan. “We wonen hier heel graag, iedereen kent hier iedereen”, zegt Shani. Van opleiding kinderverzorgster, heeft zij zes jaar in de Roeselaarse Delhaize-vestiging gewerkt en een jaar in Izegem. “Ik was er polyvalent. Ik voelde het al een tijdje kriebelen om op eigen benen staan. De winkel van Katrien was dé kans om te springen!”

Met de naam ‘t Presentje wil Shani duidelijk het accent leggen op cadeautjes, maar het blijft ook een krantenwinkel. Op termijn willen zij en haar vriend het interieur wel wat vernieuwen. Ze komen er wonen en Barry zal ook geregeld in de winkel staan, na zijn werkuren (in een bedrijf van bakkerijgrondstoffen) en in het weekend. De openingsuren zullen wel ietsje wijzigen: de winkel zal op woensdagnamiddag in plaats van maandagnamiddag gesloten zijn en ook op zondag. Katrien en haar man Hendrik Vansteenkiste verhuizen eerstdaags naar een flat in de Nieuwstraat. Het zal voor hen wennen worden en het contact met de mensen zullen ze sowieso missen, maar Katrien zal Shani nog een tijdje helpen om haar in alles wegwijs te maken. (NOM)