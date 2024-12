Kat Loena is 2,5 jaar (!) vermist en duikt plots terug op: “Mooiste kerstcadeau voor de kinderen”

Het jaar kon voor het gezin van Delphine De Clerck uit Sint-Andries niet beter eindigen. Kat Loena verdween in 2022 plots en al die tijd bleef ze spoorloos. Tot een arbeider het katje deze week vond en naar een dierenopvangcentrum bracht. “Ik ben onmiddellijk in mijn auto gesprongen”, reageert mama Delphine.

Van een plottwist gesproken. Vlak voor de feestdagen is het gezin van Delphine De Clerck opnieuw compleet. De vrouw werkt op de spoedafdeling van AZ Zeno in Knokke-Heist en vond in de zomer van 2021 een kitten op de parking. “De kitten verstopte zich onder een auto”, vertelt de Brugse. “Ik heb ze meegenomen naar huis en naar een dierenarts gebracht om te laten steriliseren en chippen.”

Loena wed meteen opgenomen in het gezin en ook de twee kinderen des huizes waren méér dan blij met de komst van een huisdiertje. Het gezin had nog twee andere katten: Babette en Milou. “Na een paar maanden mocht Loena de buitenwereld verkennen. We hebben alles geleidelijk aan gedaan: eerst eens gaan wandelen met een leiband om de buurt te ontdekken, tot het moment dat ze alleen naar buiten mocht.”

Doodgereden

Het was tijdens één van die wandelingen dat Loena plots verdween. “Op een dag is ze niet meer terug gekeerd”, vertelt Delphine. “Ze was gewoon weg.” Het gezin had het gissen naar wat er gebeurd was met Loena. “Er waren werkzaamheden bezig in de straat en ik vreesde dat ze in een van de bestelwagens gekropen was. Die firma was afkomstig uit het Antwerpse, dus ik dacht dat we ze sowieso nooit meer gingen terugzien.”

En alsof het niet nog erger kon werd ook een van hun andere katten, Milou, dood gereden na de verdwijning. Het gezin ging plots van drie katten, naar twee en dan uiteindelijk één.

Verlossend nieuws

De maanden verstreken en het verlossende nieuws bleef uit. Tot deze week. “Ik kreeg plots een telefoontje van Het Blauwe Kruis”, vertelt Delphine. “Een arbeider had onze Loena in de Pathoekeweg gevonden en naar het dierenopvangcentrum gebracht.”

Dat de kat na 2.5 jaar plots nog zou opduiken, durfde Delphine zelfs niet dromen. “Ik ben meteen in mijn auto gesprongen.”Het gezin, en specifiek de kinderen, zijn héél blij met het nieuws. En dat vlak voor de feestdagen. “Dit is het mooiste kerstcadeau dat we ons maar konden wensen.”

Rustig

Met Loena gaat alles goed. “We vragen ons af waar ze allemaal gezeten heeft, want ze leek niet verwilderd en ook haar gewicht was goed.”

Of Loena het gezin nog kent? “We hebben indruk van wel”, zegt Delphine. “Ze is heel rustig en voelde zich meteen terug thuis. Ze heeft ook nog niets gedaan wat niet mag.” (CC)