Kasteel Poeke gaat op zoek naar nieuwe ideeën: “Duurzame herbestemming”

Het kasteeldomein van Poeke, 56 hectare groot, werd in de zomer van 2021 overgedragen van gemeente Aalter naar Toerisme Vlaanderen. Nog intensiever dan voorheen, wil Vlaanderen peilen naar hoe ze het domein en kasteel maximaal voor het grote publiek kan benutten.

Bruno Paternoster is de projectleider van het domein. Hij is tevens de contactpersoon voor reservaties en activiteiten door instanties en bedrijven. Hij stelt dat het domein voor iedereen is, niet enkel voor mensen van groot-Aalter. “Het is een prachtige plek voor wandelaars en kasteelbezoekers. Ze kunnen er rustig genieten van de natuur en van zoveel meer.”

‘Kasteelwarming’

Om mensen van dichtbij en veraf kennis te laten maken met het kasteel, organiseert Toerisme Vlaanderen op vrijdag 22 april een Kasteelwarming, dit tussen 18 en 22 uur. “We willen dit betoverende kasteeldomein een nieuwe toekomst geven, als een van de parels in een netwerk van tuinen en kastelen”, legt Bruno Paternoster uit. “Met dit event willen we een participatief toekomsttraject met alle stakeholders, waaronder ook de lokale gemeenschap. Meer dan Poeke en Aalter, maar ook over de provinciegrens heen. Voor een duurzame herbestemming van het kasteel. Met deze kasteelwarming nodigen we alle omwonenden uit en dat mag ruim geïnterpreteerd worden die er regelmatig langskomen of er een sterke affiniteit mee hebben. We gaan alle ideeën en constructieve suggesties bundelen en in een evaluatie ter harte nemen. We volgen de filosofie van Reizen naar Morgen. Een invulling die de ziel van het domein eer aandoet en die waardevol is voor bewoners, omwonenden, bezoekers en ondernemers. Het is ook een ideale kans om het gebouw grondig te bekijken. De bezoekers zullen ons inspiratie en tips geven voor een zinvol en attractief gebruik, en bestemming. Vooraf inschrijven is een must, gezien de maximumcapaciteit van het kasteel. De bezoekers kiezen een bezoekperiode, tussen 18 en 20 uur, of van 20 tot 22 uur. Met foodtruck en gezellige bar aan het kasteel. Inschrijven kan tot 19 april, via de website van kasteeldomein Poeke of kasteelvanpoeke@toerismevlaanderen.be”, besluit projectleider Paternoster.

‘Ideeënweek’

De kasteelwarming kadert in de Ideeënweek, georganiseerd door Poeke-park en Toerisme Vlaanderen. Van 22 tot 24 april is het kasteel open voor individuen. Van 25 tot 27 april krijgen ondernemers en non-profitorganisaties de kans om hun ideeën voor te stellen. Zaterdag 23 april staat dan weer in het teken van de jeugd. Vanaf 13 uur valt er voor hen van alles te beleven: graffiti, trash beats… Om 19 uur volgt een optreden van een lokale band, stand-upcomedian en DJ-battle. Op zondag 24 april kun je met de familie een geleide wandeling volgen, dit van 13 tot 17 uur. Meer info via bruno.paternoster@toerismevlaanderen.be (RVS)