Karmelietessenklooster in Brugge krijgt nieuwe bestemming als woonproject

Het laatste Brugse slotklooster, het Karmelietessenklooster in de Schutterstraat, krijgt een nieuwe bestemming. Het eeuwenoude pand wordt verbouwd, gerenoveerd en omgevormd tot eengezinswoningen en appartementen. Het Brugs stadsbestuur gaf hiertoe het fiat aan projectontwikelaar Istoir en wil hiermee wonen in de Brugse binnenstad aanwakkeren.

Met de beslissing van het Brugs stadsbestuur komt er een einde aan de religieuze bestemming die deze site in de Schutterstraat sinds de eerste helft van de 16de eeuw had. Voordien was het een distilleerderij. Het klooster is niet beschermd, maar wel opgenomen in de Inventaris van Bouwkundig Erfgoed. Het werd sinds 1817 gebruikt door de zusters Theresianen, die gevlucht waren uit hun nabijgelegen klooster dat omgevord werd tot Weylerkazerne. De 19de eeuwse kapel is neogotisch.

Niet beschermd

Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon werd aan de hand van een uitgebreide, historische studie beslist welke delen historisch waardevol waren en behouden moeten blijven: “De tuin met Mariagrot is opgenomen in het Open Ruimte Beleidpslan en blijft uiteraard behouden. De bomen die gekapt moeten worden, compenseren we. Enkele gebouwen worden gesloopt, zodat het klooster beter tot zijn recht komt.”

Zo zullen de nieuwe huizen eruit zien. (foto bildt)

“In de Jan Boninstraat komt er nieuwbouw: een eengezinswoning met fietsenstalplaatsen en toegang tot de site. Aan de kloostergevels worden de raamopeningen en de balkonnetjes aangepast, met respect voor het bestaande karakter van de gebouwen. In de kapel wordt een loft ondergebracht”, aldus Franky Demon.

Vluchtelingen

Burgemeester Dirk De fauw wijst erop dat er met Interparking een overeenkomst gesloten werd voor het parkeren in de nabijgelegen ondergrondse parking in de Hugo Losschaertstraat: “Dit is een mooi voorbeeld van de herbestemming van kerkelijk erfgoed, waarbij de geest van het klooster bewaard wordt. Bovendien stimuleren we op die manier wonen in de Brugse binnenstad.”

Momenteel wonen er, nog tot het einde van het jaar, veertig Oekraïense vluchtelingen in het klooster. Zij zullen een nieuw onderkomen krijgen in de Hogeweg in Sint-Andries. “Brugge telt 440 vluchtelingen uit Oekraïene, van wie 120 in de collectieve opvang. De rest heeft onderdak bij particulieren. Omdat langdurig verblijf bij mensen thuis problematisch kan zijn, zoeken we ook voor hen alternatieve collectieve opvang”, aldus Dirk De fauw.

De Karmel

Frederik Van Vooren, business unit manager bij projectontwikkelaar Istoir, kocht niet alleen deze site op maar ook het Hof Sebrechts in de Beenhouwersstraat: “Ons hoofddoel is historische sites in alle eer te herstellen en om te vormen tot woonprojecten. Concreet voorzien we in de Karmel zes woningen, tien flats en drie penthouses. Een mix van appartementen met één tot vier slaapkamers. In totaal zullen hier veertig mensen kunnen wonen.”

Een zicht op de toekomstige, gemeenschappelijke tuin van De Karmel. (foto bildt)

Franky Demon wijst op de duurzamheid van het project: “Er wordt ingezet op geothermie en deze site zal wellicht het eerste private domein zijn dat aangesloten wordt op het warmtenet van IVBO in de Brugse binnenstad.”

Restauratiearchitect Mieke Goegebuer van Juxta en Jonas Van de Walle, architect bij bildt, gingen in dialoog met de erfgoeddiensten. “Dat leidde in onze ogen tot een evenwichtig en inspirerend resultaat”, aldus Jonas Van de Walle. De start van de werken is voorzien voor het voorjaar van 2023. Als alles volgens plan verloopt, nemen de eerste bewoners er in het voorjaar van 2026 hun intrek. “De interesse is groot”, zegt Frederik Van Vooren. Over de prijs van de woningen kan hij zich nog niet uitlaten….

Hotelstop

Volgens burgemeester Dirk De fauw is 20 à 25 procent van de oppervlakte van de Brugse binnenstad religieus erfgoed: “Een globaal plan voor de herbestemming is er niet. Maar we maken gebruik van elke opportuniteit. Wonen is een prioriteit. Geregeld krijgen we voorstellen om van een klooster een hotel te maken. Dat wimpelen we af, de hotelstop blijft gelden.”

Zo zal de Schutterstraat eruit zien in 2026. (Foto bildt)

Opvallend feit is dat de buitenlandse gemeenschap in Brugge leegstaande katholieke kerken gebruikt voor hun erediensten. Dat is het geval met de Roemeense kerk in de voormalige Jezuïetenkerk in de Vlamingstrat, maar het aanpalende Jezuïetenklooster staat nog altijd leeg. De orthodoxe kerk wil graag de Stella Mariskapel in Zeebrugge inpalmen en de Koptische kerk mag de Kristoffelkerk in Assebroek huren.

Godelieve Abdij

Toerisme Vlaanderen dan weer heeft grootse plannen met de Sint-Godelieve Abdij in de Boeveriestraat. De afgelopen maanden werden de bijna 5000 toekomstvisies die uit het brede publiek kwamen verder uitgepuurd tot zes grote toekomstbeelden voor de erfgoedsite die een ‘Tuin van Heden’ wordt.

Sacred Books/Sacred Libraries dan weer stelt het Engels Klooster in de Carmersstraat en het Karmelietenklooster in de Ezelstraat in nauw overleg met de overgebleven kloosterlingen open voor het publiek.