Karel (59) neemt afscheid van handelsgebuurtekring: “Tijd om de fakkel door te geven”

Tijdens de nieuwjaarsreceptie kondigde Karel Hessels (59) zijn afscheid als voorzitter van de handelsgebuurtekring Langestraat-Hoogstraat aan. “Ik heb het vijf jaar gedaan en nu mijn horecazaken hier – Charlie Rockets en Carlito’s – binnenkort sluiten, lijkt het me beter om de fakkel door te geven”, zegt Hessels.

Maandagavond 6 januari vond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de handelsgebuurtekring Langestraat-Hoogstraat, vaak afgekort tot LaHo, plaats in café en hostel Charlie Rockets in de Hoogstraat. Sinds enkele jaren horen overigens ook de Philipstockstraat en de Braambergstraat tot deze handelsvereniging. Naast de lokale handelaars tekenden ook burgemeester Dirk De fauw, schepenen Franky Demon en Pascal Ennaert en gemeenteraadslid Nele Caus present. Nele is de levensgezellin van LaHo-voorzitter Karel Hessels.

Hessels, die voorzitter werd in april 2019; kondigde zijn afscheid als voorzitter aan. “Ik kijk met een goed gevoel terug op die vijf jaren waarin onze straten in goede zin zijn geëvolueerd, met veel mooie nieuwe handelszaken, maar het is nu tijd voor mij om afscheid te nemen”, zei Karel Hessels.

Nog geen opvolger

“Zoals bekend zullen mijn twee horecazaken hier, namelijk Charlie Rockets en Carlito’s eind deze maand sluiten doordat het gebouw verkocht is en er een hotel in de plaats komt. Als ik niet meer zelf professioneel actief ben in de straat is het beter om de fakkel door te geven. Wie de nieuwe voorzitter wordt, is nog niet uitgemaakt; daar zullen we ons de komende weken en maanden intern over beraden.”

Karel bracht de nieuwe zaken die het voorbije jaar in de straten van LaHo zijn opgestart in herinnering, zoals Troostbaar, Cocotte en Atelier D. “Restaurant Rock-Fort kreeg ook nieuwe uitbaters en later deze maand start het vegetarisch restaurant Kosmopoliet in de Hoogstraat”, aldus Karel Hessels. “Ook dit jaar organiseren we in april een rommelmarkt en in september een braderie. En we zullen inspelen op de start van de Ronde van Vlaanderen in Brugge met mooie banners van Marec in de straat. Mogelijk organiseren we ook opnieuw een etalagewedstrijd in het thema van de Ronde, of een ander initiatief dat refereert naar dit sportieve hoogtepunt.” Burgemeester Dirk De fauw bedankt Karel voor zijn inzet als voorzitter – ‘steeds goedlachs maar kritisch’ – en voor zijn dertig jaar als horeca-ondernemer in de straat.