Kapucijnenplein verandert wellicht in ‘t Putje, als de Bruggelingen ermee instemmen

De Brugse gemeenteraad keurde maandagavond een dossier goed, waarin enkele nieuwe straatnamen en namen voor bruggen worden toegekend. Er is ook een voorstel om een bestaande straatnaam te wijzigen. Het huidig Kapucijnenplein zou veranderd worden in ‘t Putje. De gemeenteraadsleden steunen de adviezen van de Commissie voor Toponymie en Straatnamen. Nu volgt er nog een openbaar onderzoek eer een definitieve goedkeuring kan volgen.

Nabij de Pathoekeweg 11 worden 49 bedrijfsunits gebouwd. Er komt een nieuwe straat, die zal volgens schepen Nico Blontrock de Lodderhoek genoemd worden, naar een oude plaatsnaam. De oudste vermelding gaat terug tot 1447 en Lodder zou een familienaam zijn.

In een verkaveling nabij de Blankenbergse steenweg 7 komt de nieuwe Trevisstraat, genoemd naar een hofstede uit de 17-de eeuw. En er komt een aanpassing van de eerder reeds goedgekeurde straatnamen in de verkaveling in de Smallestraat-Brugse Steenweg in Koolkerke. Deze oorspronkelijke verkaveling met aanvankelijk vier nieuwe straten is ingediend als een kleinere verkaveling met twee nieuwe straatnamen. Er is gekozen voor Robertine Devooghtstraat en voor Jeanne Hermansstraat, respectievelijk een kunstenares en een fotografe”.

Jaagpad

Het jaag-, wandel- en fietspad langs het Boudewijnkanaal in Lissewege, ter hoogte van Zwankendamme, aan de splitsing van Lisseweegse Steenweg en de Ter Doeststraat zal genoemd worden naar Emile Cousin (1850-1939) die als directeur van de werken aan de nieuwe haven van Brugge tussen 1895 en 1907 een belangrijke hand had in de bouw van onze haven.

Op de site van Oud Sint-Jan bevindt zich aan de kant van van de Oostmeers een park dat al op een aantal online kaarten de naam van Sint-Janshospitaalpark kreeg. Aan de achterzijde van de apotheek van het Sint-Janshospitaal bevindt zich een kruidentuintje dat in 2020 n.a.v. het Canvasprogramma ‘Meer vrouw op straat’ de officieuze naam van Eleonora Verbekehof heeft gekregen. Eleonora Verbeke is een 18de-eeuwse apothekeres van het Sint-Janshospitaal, van wie een ‘winkelboekje’ met recepten bewaard is gebleven. Deze namen worden nu officieel.

Bloemenwijk

In een verkaveling in de Bloemenwijk in Assebroek komt er een nieuwe straat tussen de Rozen-, Begonia- en Anjerstraat met een doorsteek die uitgeeft op de Begonia- en de Rozenstraat. In de nabijheid bevond zich hovenier/ kweker Vandenbussche gespecialiseerd in het kweken van de bloemen Salvia en Aster. Gezien we midden de Bloemenwijk zitten en het meer om een doorsteek gaat, krijgt de straat de naam Salviapad.

“We hebben ook twee bruggen nu een naam gegeven”, zegt Nico Blontrock. “Het gaat om de twee bruggen over het Kapucijnenreitje in het Koning Albert I-park: de Eilandbrug en de Kapucijnenbrug. Hierdoor zou het Kapucijnenplein nabij ‘t Zand moeten veranderen in ‘t Putje, verwijzend naar de oude horecazaak. Het pleintje aan de Westmeers zou dan Kapucijnenplein worden.”

En dan is er nog het nieuwe fiets- en wandelpad voornamelijk op het grondgebied van Oostkamp maar ook met een stuk op Brugs grondgebied. De VLM heeft hieraan de naam Wulgenbroekpad gegeven omdat het vertrekt aan de Wilgenbroekstraat en doorheen het natuurgebied de Wulgenbroeken loopt, naar het Magdalenagoed toe.