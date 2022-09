Kapucijnenklooster in Brugge wordt gemeenschapsplek met evenementenruimte, logies en open tuin

Toerisme Vlaanderen heeft samen met Stad Brugge en een reeks partners een nieuwe toekomst voor het Minderbroeders Kapucijnenklooster in Brugge bedacht. De kerk krijgt een nieuwe invulling als ontmoetingsplek voor onder andere evenementen. Het klooster wordt een plek voor jongeren als internaat en groepsverblijf tijdens de vakantieperiodes en de open tuin wordt een actieve broedplek waar kunst en beleving centraal staan.

Het Kapucijnenklooster vormt samen met de Sint-Godelieveabdij, beide gelegen in de Boeveriestraat, het pilootproject van Toerisme Vlaanderen rond religieus erfgoed, ‘De Tuin van Heden’. Net voor de zomer onthulde Toerisme Vlaanderen de toekomstplannen voor de Sint-Godelieveabdij. Nu is het Kapucijnenklooster zelf aan de beurt.

Het klooster met bijhorende kerk en tuin is sinds december 2021 in beheer van Toerisme Vlaanderen en krijgt net als de Sint-Godelieveabdij een herwaardering en toeristische ontsluiting volgens de ‘Reizen naar Morgen’-strategie van Toerisme Vlaanderen. “Dit betekent dat het respect voor de ziel van deze unieke religieuze plek centraal staat en dat de belangen van bezoekers, bewoners en ondernemers goed in balans moeten zijn bij de toekomstige invulling”, zegt Peter De Wilde, ceo Toerisme Vlaanderen.

Het nieuwe toekomstbeeld voor het Kapucijnenklooster kwam er na een participatief traject waarbij naast een tiental visionaire leiders en ondernemers ook bewoners uit Brugge, bezoekers uit heel Vlaanderen en een dertigtal scholieren uit het secundair onderwijs onder leiding van hogeschool Vives hun toekomstideeën mochten ventileren.

Concreet plan

De zoektocht leverde een concreet plan op waar investeerders, ondernemers en buurtbewoners nu verder mee aan de slag kunnen. “De plek moet in de eerste plaats het verhaal van de paters zelf vertellen. Zo moet je zowel in de kerk, in het klooster als in de tuin de geschiedenis van de gemeenschap die er vroeger leefde kunnen ontdekken. Met de daadkracht en energie van de Kapucijnen in het achterhoofd moet het ook een dynamische en levendige plek worden. De kerk en de tuin moeten maximaal toegankelijk zijn voor bewoners en bezoekers uit binnen- en buitenland.”

“In het toekomstplan krijgt de Kapucijnenkerk een nieuwe invulling als state of the art-ontmoetingsplek voor onder andere evenementen. Op de gelijkvloerse verdieping van het klooster worden alle nodige ondersteunende faciliteiten voorzien om die evenementen mogelijk te maken. De voormalige slaapvertrekken van het klooster op de eerste en tweede verdieping worden een internaat dat in de vakantieperiodes ter beschikking wordt gesteld voor jeugd- en groepsverblijven. De tuin wordt omgedoopt tot de Franciscustuin en wordt een open hof en een creatieve broedplek met plaats voor kunst en beleving. In de bidkapel en de bibliotheek van het klooster wordt ruimte voorzien voor lokale organisaties en sociale verenigingen”, licht Peter De Wilde toe.

Oproep aan ondernemers

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir liet al weten via Toerisme Vlaanderen voldoende investeringsmiddelen te voorzien. Tegelijk doet ze ook een oproep aan ondernemers om mee te investeren in het project.

“Een vierde van het Brugse grondgebied bestaat uit historisch religieus erfgoed van kerken en kloosters”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Zo waren er in de 17de eeuw bijna 40 kloosters met grote tuinen in de stad aanwezig. Deze hebben een ongelooflijke stedenbouwkundige erfenis achtergelaten. Als stadsbestuur vinden we het uiteraard zeer belangrijk dat dergelijke sites een nieuwe zinvolle en maatschappelijke invulling krijgen, met het grootste respect voor de ziel van deze plekken en hun erfgoedwaarde. We zijn dan ook zeer blij dat we samen met Toerisme Vlaanderen onze schouders onder dit project kunnen zetten.”

Open Monumentendag

Op zaterdag 10 en zondag 11 september kan iedereen de nieuwe plannen voor het Kapucijnenklooster zelf komen ontdekken tijdens het weekend van Open Monumentendag. Op het programma staan verhalenvertellers, lezingen, concerten en koorgezang. Maar ook de Sint Godelieveabdij gooit opnieuw de deuren open. Je kan er ontdekken wat er met alle input van vorig jaar is gebeurd. (CGRA)

Alle activiteiten zijn gratis maar voor sommige is reserveren verplicht:www.detuinvanheden.be