Kapster Rania opent ook headspa

Bij Rania’s Hairstudio, het kapsalon van Rania Ras langs de Noordstraat in Roeselare, kan men voortaan ook terecht voor een ontspannende headspa. “De behandeling is niet enkel goed voor de hoofdhuid, maar is ook erg ontspannend.”

Rania Ras (45), die vroeger een eigen kapsalon had op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt, opende in april Rania’s Hairstudio langs de Noordstraat in hartje Roeselare. “In het centrum van de stad en hier kan ik ook bij mijn zaak wonen”, somt Rania de voordelen op.

Net toen Rania gestart was zag ze op TikTok filmpjes passeren over de voordelen van een Japanse headspa. “Ik ben best wel gefascineerd door Oosterse gewoonten. Toen toevallig ook enkele klanten aangaven dat er in het Roeselaarse geen kappers zijn die dit extra’s aanbieden, besloot ik om me te verdiepen in een dergelijke behandeling.”

Zoveel meer dan wassen alleen

Bij een Japanse headspa wordt een ontspannende massage gecombineerd met haarverzorging. “Het is zoveel meer dan haren wassen alleen. Het is een rustgevende behandeling waarbij onder andere de hoofdhuid gereinigd wordt. Het werkt erg ontspannend, ideaal bijvoorbeeld voor mensen die slecht slapen of veel stress hebben.”

Rania biedt verschillende behandelingen aan waaronder een luxebehandeling waarbij de klant ook volop geniet van een gelaatsverzorging.

Ook op zondagochtend

Rania combineert haar dagelijkse job als kapster met die van de Japanse headspa. “Ik nam één van de wastafels in het tweede gedeelte van mijn zaak weg zodat ik daar vooral dinsdag- en vrijdagavond en op zondagochtend klanten voor de headspa kan behandelen. Die behandelingen duren tussen de 1 en 2 uur. Ik ben er recent mee gestart, maar merk wel dat het concept aanslaat.”

Meer informatie is te vinden via de website salonkee.be/salon/ranias-hairstudio.