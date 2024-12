Kapitein Sigrid uit ‘Over de Oceaan’ aan het roer van Askoy II: “Als 14-jarige draaide ik Brels platen grijs”

Brels gerestaureerde zeilboot Askoy II krijgt een bekende kapitein aan het roer: Sigrid Greven (59) was zopas nog te zien in tweede seizoen van ‘Over de Oceaan’.

“Sigrid is reeds jaren lid van onze vzw en wil in de toekomst ook met de Askoy de oceaan op. Het is immers nog altijd onze droom om in het kielzog van Jacques Brel naar de Markiezen te varen”, zegt Piet Wittevrongel.

Sigrid leerde de gebroeders Wittevrongel jaren geleden kennen toen ze vanuit Blankenberge vertrok voor een reis rond de wereld, helemaal alleen met haar boot de Lucky Bitch. “We hebben toen haar zeilen gemaakt en haar uitgewuifd. Tijdens haar avonturen zijn we altijd in contact gebleven”, klinkt het.

Thuishaven

VVW Blankenberge is Sigrids thuishaven. “De broers zochten me daar op in 2010, het jaar voor mijn vertrek op wereldreis en wensten me te spreken over hun ‘Save the Askoy’-project. Blijkbaar zagen ze in mij de nodige passie en gedrevenheid om met een stalen zeilboot een groot avontuur aan te vatten. Een gelijkenis met Jacques Brel, die destijds als onervaren zeiler naar de Markiezen zeilde met de Askoy. Ook hij werd toen door velen gek verklaard”, glimlacht Sigrid.

Als tiener was ze al fan van Brel. “Ik ontdekte als 14-jarige zijn lp’s in de platenkast van mijn ouders en draaide ze grijs. Meteen verliefd was ik, op die muziek, maar ook geïntrigeerd door die zanger. In die mate zelfs dat het een extra motivatie voor me was om beter te gaan opletten in de Franse les op school, teneinde zijn teksten beter te begrijpen. Ik had ‘m graag ook willen zien optreden, maar da’s er jammer genoeg nooit van gekomen”, aldus Sigrid.

Bezoekje

Lang blijft ze nooit aan wal. “Ik ben momenteel heel even in België, waar ik tijdelijk bij mijn zus logeer in het Waasland. Mijn zeilschip ligt momenteel in Nova Scotia, vanwaar ik in de loop van volgend jaar mijn wereldomzeiling voortzet. En telkens wanneer ik tussen mijn zeilavonturen in eens even overkom naar België, breng ik ook een bezoekje aan de broers en de Askoy II om te zien hoe het met hen en met het schip gaat”, aldus Sigrid.

