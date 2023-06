Kapelletjes zoektocht in Krombeke: “Verjaardag van Fatimakapel vieren”

Samana Krombeke organiseert een kapelletjes zoektocht in samenwerking met het Buurthuis en de Buurtbres. Dit doen ze om de 75ste verjaardag van de Fatimakapel te vieren.

“De kapel werd gebouwd in 1948 uit dank voor de bescherming tijdens de Tweede Wereldoorlog. Krombeke bleef grotendeels gespaard. De toenmalige pastoor Flips zorgde voor voldoende financiering en giften”, vertelt Marleen Rubben, in naam van Samana Krombeke. “Dit jaar wordt 75 jaar Fatimakapel gevierd en dat laten we niet onopgemerkt voorbijgaan. Het is de ideale gelegenheid om de andere kapelletjes in en rond Krombeke ook eens in de kijker te zetten. Vele kapelletjes die aan huizen hangen of die in muren gemetseld zijn, verdwijnen door renovatie. Samana Krombeke wou een inventaris maken van de bestaande kapelletjes en daaraan een zoektocht koppelen.”

Wandeltocht

“Alleen konden wij dit werk niet verrichten, daarom deden we beroep op de Buurtbres, speciale dank aan Louise en aan het buurthuis waar de formulieren kunnen afgehaald worden. De fietstocht is 11 kilometer en de wandeltocht is 4,6 kilometer. Je hebt tijd tot eind september om de zoektocht te doen en de ingevulde vragenlijst af te geven in Het Buurthuis, Andreas Verbriggestraat 1A in Krombeke. De kostprijs is één euro en de winnaar wordt beloond met een geschenkenmand vol streekproducten.”