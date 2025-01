Kapellestraat in Wingene viert naamsverandering na fusie

Straatnaamwijzigingen door de fusionering van Ruiselede en Wingene worden vaak op enig gemopper onthaald, maar niet zo in de Kapellestraat in Wingene. Daar maakten ze van de wijziging in ‘Roggestraat’ op 4 januari een heus straatfeest, met een lichtjeswandeling, hapjes en drankjes en zowaar de aanwezigheid van de Wingense reus Jan Roggeman. “We maken ons om de straatnaamwijziging helemaal niet druk”, reageert het Kapellestraatcomité.

De tot Roggestraat omgedoopte Kapellestraat is zo’n 2,5 km lang in het centrum van Wingene. “We vonden de naamswijziging een leuke aanleiding om te klinken op het nieuwe jaar en onze straat even in de kijker te zetten”, vertelt woordvoerder Patrick Dierickx voor het Kapellestraatcomité. “We willen de nieuwe straat ‘officieel’ openen, gekoppeld aan een lichtjeswandeling van het begin tot het einde van de straat. Er zijn enkele tussenstops voorzien met de nodige hapjes en drankjes en muziek van dj Mr. John (Johan Van Overbeke). Tegen 20 uur hopen we uiteindelijk aan het einde van de straat te raken, waar ons een tent wacht met de nodige versnaperingen. Voor de minder mobiele mensen is er een shuttlebus voorzien.”

Graan

Aan de bewoners van de nieuwe Roggestraat werd gevraagd om te zorgen voor zoveel mogelijk kerstverlichting, theelichtjes en kaarsen, om er een gezellige wandeling van te maken. Daar werd gretig op ingegaan. De motivatie voor de benaming ‘Roggestraat’ ligt in het feit dat de Kapellestraat zich een weg slingert van het platteland tot in het centrum van Wingene, waarlangs ook het graan (zoals rogge) werd vervoerd op weg naar de bakker, slager en brouwer in de Molenstraat, Brouwerijstraat of Weverijstraat. Roggestraat verwijst ook naar de historische Roggebroodfeesten in de jaren ’50, die de kiem vormden van de huidige Bruegelfeesten. Zo kwamen ook de eerste reuzen tot stand met Jan Roggeman in 1950.

Geen gedoe

“Roggestraat vinden we een korte en duidelijke straatnaam, zonder gedoe”, aldus nog het Kapellestraatcomité, dat bestaat uit Jaak Lootens, Sylvester Vanhulle, Kurt Deschepper, Sam Storme, Charlotte De Ruyck, Patrick Dierickx, Kim Timmerman, Peter Dewinter en Marijke Vanclooster. “Rogge is een oude graansoort die de laatste tijd minder bijval kent. Maar is dat met ‘kapelle’ ook niet een beetje?”, grapt Patrick Dierickx nog. Op dit originele straatfeest kwamen meer dan honderd buurtbewoners opdagen.