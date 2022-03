Kantelbare projector moet verblijf in Tielts ziekenhuis aangenamer maken: “Gebruiken als entertainment en afleiding”

Sinds kort beschikt het Sint-Andriesziekenhuis over een nieuw snufje. Het ziekenhuis investeerde namelijk in een Qwiek.up, een kantelbare project waarmee in elke ruimte beelden op de muur of op het plafond geprojecteerd kunnen worden. Het zal vooral ingezet worden op de kinderafdeling en de geriatrie van het ziekenhuis.

“De Qwiek.up wordt gebruikt als entertainment of afleiding bij momenten van pijn of onrust bij de kinderen of geriatrische patiënten”, vertelt Matthijs Samyn, verpleegkundig directeur van het ziekenhuis.

Voor kinderen zal de mobiele projector vooral gebruikt worden als ondersteuning bij medische handelingen zoals het inbrengen van een infuus of een sonde. “Op die manier wordt dit een iets meer ontspannen ervaring en kan een ziekenhuisverblijf zo op een positieve manier beleefd worden”, gaat Matthijs Samyn verder.

Op de geriatrie moet de Qwiek.up vooral het gevoel van welzijn bevorderen. “Zo kan hij dienen om bijvoorbeeld nachtelijke onrust te verminderen bij dementie of beweging stimuleren”, aldus Matthijs Samyn.

De aankoop van Qwiek.up werd mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van Bekaert Building Company (BBC) en Elvebo. (TM)