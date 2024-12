“Kankeronderzoek mag niet stilvallen”: Katrien Tilleman blijft trappen tegen kanker

In 2024 had huisarts Katrien Tilleman (40) het plan om in schoonheid te eindigen. Na tien opeenvolgende deelnames aan de 1000 km van ‘Kom op tegen Kanker’ tijdens het Hemelvaartweekend vond ze dat het welletjes was geweest. Toch bleef het knagen. “Ik had geen vrede met mijn beslissing, want kankeronderzoek mag niet stilvallen”, vertelt ze.

Daarom staat Katrien in 2025 opnieuw aan de start. Voor de elfde keer neemt ze deel, vastberaden om met haar team HAKA, ontstaan uit de namen van Hans en Katrien, verder te strijden tegen deze verschrikkelijke ziekte. Het team HAKA blijft bestaan en zij blijft de trekkende kracht.

De 1000 km van Kom op tegen Kanker is een uniek fietsevenement dat plaatsvindt van 29 mei tot 1 juni 2025. Samen met honderden anderen zal Katrien 1000 kilometer afleggen in pelotons, verspreid over vier dagen. Elke dag vertrekken en eindigen de ritten in gaststad Mechelen, met telkens een andere middagstad als tussenstop. Het evenement draait om veel meer dan fietsen, het brengt mensen samen en zamelt levensreddende middelen in voor kankeronderzoek.

5.500 euro startgeld

Elk team dat deelneemt, verzamelt 5.500 euro startgeld in, een bedrag dat integraal naar onderzoek gaat om de levenskwaliteit en overlevingskansen van patiënten te verbeteren. “Mijn man en ik namen meerdere edities samen deel, wat maakte dat wij 11.000 euro moesten verzamelen. Gelukkig heeft mijn man, als boekhouder bij Deloitte, heel wat connecties die kankeronderzoek belangrijk vinden en onze actie dus mee ondersteunen”, legt Katrien uit.

Voor Katrien is deze missie meer dan een sportieve uitdaging. Als huisarts in Koekelare, waar ze patiënten ontvangt in de praktijk Medisterre in de Sterrestraat 29, ziet ze dagelijks wat kanker aanricht. “Kanker ligt me zeer nauw aan het hart”, legt ze uit. “Mijn man Hans Missine en ik verloren de afgelopen jaren een aantal vrienden en kennissen aan deze ziekte. Zes jaar geleden moesten we afscheid nemen van mijn zus Sofie, die 4,5 jaar tegen borstkanker vocht.” Katrien benadrukt ook haar rol als huisarts: “Ik wil een centraal aanspreekpunt en vertrouwenspersoon zijn in de verschillende fases van het leven. Ik geef advies, maar houd steeds rekening met de mening van mijn patiënten. Hun familiale en professionele context speelt daarbij een belangrijke rol. Zelfzorg en eigen verantwoordelijkheid stimuleer ik altijd.”

Passie voortzetten

Haar persoonlijke en professionele ervaring maakt dat Katrien deze strijd met passie voortzet. “Ik vraag met veel overtuiging uw steun. Elke gift, hoe klein ook, helpt om het nodige bedrag van 5.500 euro bijeen te brengen. Vanaf 40 euro is uw bijdrage zelfs fiscaal aftrekbaar. De storting kan uitgevoerd worden op de rekening van Kom op tegen Kanker, BE14 7331 9999 9983 met de vermelding van ‘Gift 170-116-719’. Het fiscaal attest ontvang je dan van KOTK. Daarnaast verkoop ik opnieuw cava en prosecco, ideaal voor eindejaarsfeesten of als geschenk.”

Er is een magnumfles beschikbaar voor 35 euro, een perfect eindejaarsgeschenk. Voor wie graag vooraf wil proeven, is er een proefpakket van 60 euro met vier flessen: Jaume Serra Brut, Viudas Brut Reserva, Viudas Rosé en Sentio Wines Prosecco Brut.

De flessen zijn ook apart verkrijgbaar. Bestel eenvoudig via een bestelbon, op te vragen via haka1000km@gmail.com. Alle bestellingen geplaatst vóór 15 december 2024 worden tijdig geleverd voor de feestdagen. Het volledig ingevulde formulier kan per mail teruggestuurd worden naar het mailadres of het kan gepost worden in de brievenbus van de praktijk Medisterre.

De bestelling is definitief na betaling via overschrijving op rekeningnummer. BE09 7360 0845 7757 op naam van Katrien Tilleman en met vermelding van jouw naam en ‘bestelling cava’.

Opbrengst

De opbrengst hiervan gaat integraal naar Kom op tegen Kanker.

“Dit jaar wil ik ook een deel van de opbrengst schenken aan Palliatieve vzw Groot-Kortemark. Deze werkgroep ondersteunt palliatieve patiënten en hun gezinnen, zodat thuiszorg financieel haalbaar blijft in moeilijke tijden. Samen kunnen we het verschil maken. Uw hulp betekent niet alleen steun voor mijn project, maar ook voor alle patiënten en families die met kanker te maken hebben”, eindigt Katrien.